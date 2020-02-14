　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太狂了！台大教授徐丞志「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

台大教授徐丞志在1月30日以簡化動力學模型預測的3個新冠肺炎疫情趨勢線圖登上經濟學人雜誌。（圖／截自徐丞志臉書）

圖文／CTWANT

日前台大化學系教授徐丞志的一篇臉書貼文登上國際知名的《經濟學人》（The Economist）雜誌，《經濟學人》今天刊登了一篇標題為「A ray of hope in the coronavirus curve」的文章，並將徐丞志在1月30日以簡化動力學模型預測的3個新冠肺炎疫情趨勢線，製成該雜誌專屬風格的新圖表，放在「每日圖表」（Daily chart）上，圖上更標記徐丞志的名字和任職機構「徐丞志，台灣大學」（Cheng-Chih Hsu, National Taiwan University）。

徐丞志受訪時謙虛表示，這次算是給台大增加國際曝光度做一點小小的貢獻，但他其實沒想過自己的臉書文章能被《經濟學人》刊登出來，因為裡面的知識其實早在近100年前就被提出來過，但若能因此讓大家更重視基礎科學教育也很棒，期望世界能看到台灣在防疫方面的努力，不要排除台灣在WHO之外。

但徐丞志表示，這個曲線圖被刊出後，今天就破功了，中國官方宣布診斷方法改變，直接以臨床診斷（CT）做判別，而非以前要經過病毒核酸序列鑑定（qPCR）才算數，所以先前很多只是疑似的病例現在都會被當成確診，因此昨天一天的確診數才會暴增1萬4000例。

請繼續往下閱讀...

因為前後數據來源不同，徐丞志表示這個曲線已無法使用，他也會再跟《經濟學人》雜誌說明，請他們刊出紙本前考量這個因素。

更多 CTWANT 報導
心酸酸的…醫警夫妻分離數十天　隔玻璃相見網嘆：這麼近、那麼遠
改當歌手？澤尻英龍華懺悔染毒「沒資格」復出　經紀公司計畫曝光
吳宗憲嗆蘇貞昌花2億蓋工廠「與民爭利」　張雅琴狠打臉

ET快訊
快訊／日本再1例確診！和歌山70多歲男疑看病遭醫師感染
好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！現貨不用
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公

快訊／花東「情人節」一夜三震！　最大規模4.8

準寒流來襲倒數「溫度狂降27℃→7℃」　吳德榮8字解析週末天氣

太狂了！台大教授「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》　徐丞志超謙虛回應

快訊／花蓮外海凌晨發生4.8地震！台北連續搖晃5秒　網友：超有感

1分鐘快速買到「100口罩」！又見批發工廠低調賣　老闆現身說話了

「病毒不看護照，防疫不分國界」　雷倩給媒體的一封信：建立新媒體自律

「第二位台商康復」錄音曝心聲！60條口罩產線完成、首批台商預計18日解隔離

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣鬧場…跳針怒嗆：關妳什麼事？

初估全台7萬人隔離！每日僅能檢測1010人　陳時中：清明是下波挑戰

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公

快訊／花東「情人節」一夜三震！　最大規模4.8

準寒流來襲倒數「溫度狂降27℃→7℃」　吳德榮8字解析週末天氣

太狂了！台大教授「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》　徐丞志超謙虛回應

快訊／花蓮外海凌晨發生4.8地震！台北連續搖晃5秒　網友：超有感

1分鐘快速買到「100口罩」！又見批發工廠低調賣　老闆現身說話了

「病毒不看護照，防疫不分國界」　雷倩給媒體的一封信：建立新媒體自律

「第二位台商康復」錄音曝心聲！60條口罩產線完成、首批台商預計18日解隔離

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣鬧場…跳針怒嗆：關妳什麼事？

初估全台7萬人隔離！每日僅能檢測1010人　陳時中：清明是下波挑戰

劉書宏情人節撩「姊姊戀人」：不如你吃我好了！方馨嬌嗔打人

小三汪頭饋正宮示愛？溫馨畫面下秒破滅　網笑翻：確認過眼神

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

肺炎衝擊！建商自曝消災心法：「如期開工、不如期開賣」

日境內再增一例！和歌山50多歲男確診　曾給染病醫師看診

純網銀搶才動起來！將來銀行　將獵60金融科技菁英

清純女星守寡7年搶人老公！　渣男專吃20歲嫩肉「連劈小五」…正宮崩潰住院

不斷更新／和歌山醫院再傳1病患確診　鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」

重機騎士無照上路遇警逃竄6公里　逆向闖紅燈...3警車圍捕壓制開罰近8萬

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

生活熱門新聞

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

台大教授「新冠肺炎走勢圖」登《經濟學人》！

高雄男娶越南妻收養3女　5年就當阿公

估全台7萬人隔離！陳時中：清明是下波挑戰

陳時中防疫爆紅　過世父影響深遠

選擇中國籍！小明爸：不想像黃安那樣

雷倩：疫情當前　建立新媒體自律

海巡署「6字處理」盜採砂石船　國庫進帳7000萬

第二位患者康復！首批台商預18日解隔離

28歲科大講師「性感氣質兼具」！

玩健身環大冒險30分鐘　他後悔：廣告不實

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣

更多熱門

相關新聞

WHO：新冠肺炎確診暴增不代表疫情有重大變化

WHO：新冠肺炎確診暴增不代表疫情有重大變化

湖北省武漢肺炎確診病例今天暴增一萬多人受矚，世界衛生組織（WHO）表示，改變診斷方法導致病例暴增並非疫情有重大變化。但世衛似乎對中國數據持保留，疫情報告僅刊新增1820例，兩者數字差很大。

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　男性更危險

新冠肺炎呼吸衰竭速度比SARS快　男性更危險

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

486先生聲援陳時中「誰敢再提，就是賣國賊」

486先生聲援陳時中「誰敢再提，就是賣國賊」

關鍵字：

周刊王徐丞志經濟學人新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面