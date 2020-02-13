影／威士特丹號2名台籍人士望返家　指揮中心：非本國籍禁入境轉機

記者嚴云岑／台北報導

荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）今（13）日順利停靠在柬埔寨，暫時結束「海上人球」的命運，醫療檢查結果發布以前，2257名的乘客與船員都不能離開船隻。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前船上共有2名台籍人士，外交部對名單都有充分掌握，回國也會先做隔離檢疫，至於非本國籍則不得入境與轉機。

▲荷美航運公司經營的威士特丹號郵輪（MS Westerdam）。（圖／達志影像／美聯社）

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威士特丹號1日在香港出發後，隨後被5國如泰國、菲律賓、日本、台灣、關島拒絕，如今終於找到落腳點，預計從今（13）日上午開始停留在施亞努市數天，只要檢驗結果沒問題，旅客就能搭乘包機前往首都金邊，屆時就能返家。

▲中央流行指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

船上的一名荷蘭籍乘客說，所有旅客都量了體溫，「這艘船並沒有病毒。」與停靠在日本橫濱的「鑽石公主號」不同，威士特丹號據信沒有確診，船上人員沒有進行隔離，可以自由移動，郵輪的娛樂活動也都照常進行。

指揮中心監測應變官莊人祥補充，目前船上共有1460人，業者皆幫其完整建檔。為了防疫考量，指揮中心只能讓2名台籍旅客入境，且回台後馬上送院隔離採檢。

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