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疫情影響經濟發展　黃偉哲成立疫情因應小組減緩衝擊

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▲台南市長黃偉哲指示成立「台南市政府武漢肺炎疫情因應小組」超前部署，以便掌握中央紓困相關方案，即時媒合產業爭取補助，減緩產業衝擊。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指示要減緩產業衝擊。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎持續延燒，台南市長黃偉哲除關心國內、外疫情發展及防疫物資的整備外；針對疫情造成外銷通路受阻、內需減少的經濟衝擊，黃偉哲也指示成立「台南市政府武漢肺炎疫情因應小組」超前部署，以便掌握中央紓困相關方案，即時媒合產業爭取中央補助，減緩在地產業衝擊。

台南市政府疫情因應小組，將針對立即受影響的產業，依照市長黃偉哲指示，以宅經濟、鄉野經濟、保健經濟三大主軸，共同籌劃因應策略，擬定共享經濟與隨選經濟，整合台南店家於電商平台建立「台南好物專區」，讓台南好物一站購足，並洽接外送平台，市民在家動動手指服務就來。

在農漁畜農產運銷方面，台南市鳳梨產銷已經受到衝擊，農業局將積極拓展外銷新市場，建立多元行銷管道以刺激消費；觀光旅遊方面，朝強化消費者信心，多元戶外鄉野行程，推動偏鄉經濟進行，並協助媒合中小企業爭取中央相關紓困補助或貸款。

另外，計程車司機的防疫物資，交通部已同意每日配發公共運輸從業者口罩，台南市計程車已經做好防疫準備，是自由行旅客及市民移動的好選擇。

武漢肺炎情造成的經濟衝擊，市長黃偉哲認為需要長期解決，台南市各項因應計畫將採波段式逐步推動，現階段將輔導產業強化內部職能、數位轉型等強化體質，共同朝向開發新市場、新服務的目標前進。

行政院會13日也針對經濟內需型產業、農業、交通等3大類紓困、輔導及振興方案：觀光運輸產業分短中長期提出紓困、復甦及升級轉型計畫，呼應內需型產業需求助業者渡難關，農產品多元行銷、通路媒合、拓展外銷市場及紓困貸款。

黃偉哲表示，台南市除配合中央的各項紓困振興措施，也會積極媒合業者爭取中央補助或貸款申辦，期待能減緩疫情對台南的產業衝擊。

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