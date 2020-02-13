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別碰怕感染！ 　人行倡議：優先選擇非接觸式業務辦理

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▲▼銀行，電腦，密碼。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲疫情延燒，大陸人行建議民眾用非接觸的方式辦理業務。（圖／翻攝自pakutaso.com）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情持續，10日大陸企業陸續復工後，避免感染風險成為各單位首要之務。為此，中國人民銀行（大陸央行）營業管理部今（13日）發出倡議書文件，以「科學防疫 共克時艱 」為題，首先對北京市的金融消費者喊話，建議優先選擇非接觸式業務辦理方式。

倡議書表示，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，金融管理部門就金融業配合做好疫情防控工作作出具體部署，全力打好疫情防控阻擊戰。當前，正值北京市返工復工高峰期，為維護廣大金融消費者的生命安全和合法權益，結合北京市最新發布的《十條疫情防控通告》，中國人民銀行營業管理部、北京銀保監局現發出以下倡議。

▲▼大陸人民銀行,央行,人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲到銀行辦理業務可能有接觸感染風險。（圖／CFP）

內容共有五大要點，包括一、充分利用線上金融服務渠道辦理業務；二、優先選擇非接觸式業務辦理方式；三、切實做好個人安全防護措施；四、謹防與疫情相關的金融詐騙；五、依法維護自身合法權益。

人行表示，建議民眾多採取手機APP、微信公眾號等查詢業務，為避險至銀行現場人多擁擠，增加交叉感染風險，建議在線上辦理金融業務。

值得注意的是，由於疫情爆發以來，不法分子假募捐、賣口罩詐騙情況嚴峻，人行也特別強調，人員須留意與疫情相關的金融詐騙，認准正規捐贈管道進行愛心捐助，透過正規平台和管道購買防護器具和消毒用品。

為防範疫情，大陸各地出現各種「臨時性」的緊急變通方案，譬如外賣、快遞的「零接觸配送」，不少物流業者改採機器人送貨等，甚至在開工之後，企業推出如遠端辦公、錯峰時間上班等方式因應。

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