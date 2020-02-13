外交部慢半拍！國民黨舉「廣大興事件」馬政府祭11項反制措施

▲廣大興28號。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

新冠肺炎(武漢肺炎、COVID-19）疫情持續蔓延，菲律賓依據「一中政策」原則將我國列為禁止入境對象，造成上百名台籍旅客滯留，外交部至今未提出反制措施。對此，國民黨文傳會主委王育敏13日受訪時表示，2013年廣大興號事件發生後，馬英九政府立即提出4項對菲要求與11項反制政策，最後菲律賓總統向我國道歉。

2013年5月9日菲律賓海岸防衛隊公務船在台菲重疊經濟水域掃射我國漁船「廣大興28號」，造成船員洪石成死亡，但菲律賓政府逃避責任與「由有化無、由重化輕」道歉，造成兩國關係緊張，我國前後提出制裁，迫使菲律賓正視錯誤。

當時馬英九政府經調查後立即對菲律賓提出「四項嚴正要求」：一、要求菲律賓政府於期限內正式向中華民國以及受害漁民道歉。二、賠償漁民損失。三、儘速徹查事實及嚴懲兇手。四、儘速啟動台、菲漁業協議談判。

但菲律賓未在期限內完全答應四項要求，因此馬政府於5月15日上午啟動第一波「三項反制」措施，包括一、提出終止菲律賓外勞來台之申請。二、召回中華民國駐菲律賓代表。三、要求菲律賓駐臺代表返回菲律賓繼續處理本案。

馬政府認為菲國政府授權不夠、誠意不夠、反覆不定，因此於15日晚間啟動第二波反制措施，包括一、將菲律賓之旅遊燈號轉為「紅色」，不鼓勵台灣人民至菲律賓旅遊及洽公。二、停止台菲雙方高層交流及互動，包含WHO兩國部長級會議。三、停止台菲經貿交流、推廣以及招商活動。四、停止台菲農漁業合作事項。

五、停止雙方科技研究交流與合作計畫，中華民國國科會停止5項臺菲合作計畫。六、停止台菲航權談判。七、停止菲籍人士適用「東南亞五國人民來臺先行上網查核」免簽證措施。八、中華民國國防部與海岸巡防署在南海相關海域進行海上聯合操演。

相對這次政府處理菲律賓禁台令事件的表現，王育敏表示，外交部對菲律賓態度不夠強硬，菲國與台灣的互動一項很密切，應該相當了解台灣的疫情狀況，但很遺憾在這次的決策中過多政治考量。 在造成旅客不便的部份，外交部對菲律賓政權的掌握不夠精確到位，立場也不夠強硬，應於第一時間表達嚴正抗議，並祭出反制政策。

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