玩健身環大冒險30分鐘…後悔「廣告不實」！打王深蹲200下　網有感：真的操

▲新垣結衣代言任天堂運動電玩《健身環大冒險》，又跑又跳的模樣超可愛。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo）

網搜小組／鄺郁庭報導

去年10月任天堂推出的健身體感遊戲《健身環大冒險》，找來日本「國民老婆」新垣結衣代言，廣告中玩得香汗淋漓。就有網友表示，他買了《健身環大冒險》，玩了30分鐘就後悔，因為他根本不像廣告中「額頭流一點汗只沾到瀏海，看起來健康宜人」的狀態，而是整個人超狼狽，「可以說廣告不實、要求退費嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping問卦「有多少人玩健身環大冒險30分鐘就後悔的」，文章開頭就直呼，「先說結論，根本不可能像廣告裡面一樣，額頭流一點汗只沾到瀏海，看起來健康宜人、小麥膚色。」

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▲原PO說自己根本不像新垣結衣「額頭流一點汗只沾到瀏海，看起來健康宜人」。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo）

原PO貼出一張帥氣弓箭手的拉弓照片，「如果要我說，玩健身環大冒險的過程，你以為自己看起來是這樣……」，接著畫風突變，變成港劇《食神》中火雞姐剁肉的畫面，「但是旁人看你，根本就像是這樣。」

遊戲實際玩起來，比廣告上看起來更有運動效果，讓原PO忍不住開玩笑直呼，能不能說《健身環大冒險》廣告不實、要求退費，「不然以後也不會玩了，擺在客廳占位置，還不如換盤叉燒，起碼還可以吃。」

看到貼文後，不少人也相當有感，「玩完真的很累，都沒力氣找女朋友」、「打個王要深蹲200下，很操的」、「hen累，只玩一關的話可能就是廣告那樣。」還有網友表示，「要就出去打球應該比較有趣」、「深蹲環還好吧？一個小怪蹲42下」、「你就自己在房間玩啊，誰會看你」、「三分鐘熱度而已」、「拜託你去健身房比較舒服，這個上網二手賣一賣。」

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