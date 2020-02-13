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趁機強吻+摸透透女秘書…老闆被告喊「想要第二春」！她打臉：都可以當我爸了

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子趁跟前女秘書單獨相處時，強吻對方，甚至撫摸對方身體，遭判刑8個月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

女子小欣（化名）曾擔任男子阿宏（化名）的秘書，離職後，阿宏要求她對自己進行英文教學，但卻趁機親吻及撫摸她身體，嚇得小欣立刻報警提告。一審法官審理後，依強制猥褻罪判他8個月徒刑，他不服上訴，並認罪，且跟小欣道歉，二審法官則給予他緩刑3年，緩刑期間須付保護管束。

判決書指出，小欣在擔任阿宏秘書期間工作表現不錯，還曾幫忙阿宏女兒出國留學事宜，事後離職也一直與前同事保持聯繫。2018年5月底，小欣利用午休時間到前公司找同事吃飯，剛好遇到阿宏，2人寒暄幾句之後，阿宏便邀情她與其女兒一同用餐。

在用餐期間，阿宏不斷詢問小欣，聚餐後是否能幫忙到朋友家搬他所購買的酒類，而小欣為了感謝阿宏請吃飯，於是答應。事後，2人一同將阿宏女兒送回大學宿舍，隨後才到朋友家搬酒。

2人將酒搬回住處後，阿宏拿出英文課本假藉要小欣教他英文，隨後又稱隔著桌子不方便看，讓小欣挪動座位到他身旁，並且向小欣稱，可以每周二、四上課，但遭到小欣婉拒。

未料，阿宏卻拿出3000元強塞給小欣，要求小欣之後來上課搭計程車，但小欣堅持拒絕，而這時阿宏卻突然強硬將小欣拉至身旁，隨後強行親吻她。小欣為了逃離，假藉肚子餓要去吃飯，但沒想到，2人準備離開時，阿宏竟轉身抱住她，隨後伸手撫摸她胸部、臀部等私密部位。

小欣事後提告，但一審法官審理時，阿宏矢口否認犯行，還自認小欣可接受其追求，且他目前單身一人獨居，希望能有第二春，才親吻小欣，而小欣也沒有拒絕。不過，這說法全被小欣駁斥，小欣表示，「對我來說，他和我爸的年紀差不多，我的年紀也跟她的女兒差不多，我對他的喜歡是對於長輩的喜歡和尊敬」。

法官審理後認為，阿宏為逞一己私慾，竟不顧小欣掙扎、反對，強吻對方，造成小欣身心受創，犯後還否認犯行，因此將他判刑8個月。阿宏不服提出上訴，並透過律師向小欣道歉，也獲得原諒，二審法官因此給予緩刑3年，並須付保護管束。全案可上訴。

腦公！你不可以賴帳喔

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