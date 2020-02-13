PTT上譙韓國瑜鬼混：專心市政變笑話！鄉民遭查水表…法官判免罰

▲林姓網友評論韓國瑜市政，遭警移送法辦。（圖／記者翁進忠攝）

記者徐愷昕／高雄報導

林姓網友匿名在PTT政風板上一篇有關高雄市長韓國瑜的文章下留言，「專心市政已經變笑話了」、「市長就是在鬼混」等言論。警方認為此發言足以影響選舉公平性，將林男依違法社會秩序維護法送辦。岡山簡易庭認為，此言論僅是林姓網友個人針對韓國瑜從政表現的政治性評論，應屬憲法保障言論自由的範疇，判林男未違法，免罰。

▲林姓網友2019年8月17日在網路上留言評論韓國瑜市政，遭警移送法辦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

高雄警2019年8月17日網路巡邏時發現，1名網友以匿名帳號在PPT上一篇談論高雄市長韓國瑜的文章下留言，「專心市政已經變笑話了」、「也就是說他多忙多累都鏡頭下表演給你看而已，事實上這個市長就是在鬼混」等話，警方認為這名網友散布不實謠言、影響公共安寧，行為足以影響選舉公平性，經查網路後台後，將該名林姓網友依違反社會秩序維護法送辦。

岡山簡易庭審理時，林姓網友坦承留言為他本人所張貼，但堅持否認有任何散布謠言的行為，並解釋這些都是他根據記者跟拍韓市長行程的發言。法官認為，此言論僅是林姓網友主觀針對韓國瑜從政表現的政治性評論，應屬憲法保障言論自由的範疇，當中並未有任何虛構具體事實的情況，難以認定是在散佈謠言，判決免罰。

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