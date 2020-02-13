鑽石公主號「到底有什麼」吸各國遊客！設施食物大公開　網曝4特色超日式

▲鑽石公主號。（圖／路透社）

網搜小組／鄺郁庭報導

鑽石公主號郵輪至今已有218人確診新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19），話題持續熱論。就有網友好奇在PTT的Gossiping板上發文「鑽石公主號郵輪上面到底有什麼？」想知道這陣子很夯的郵輪「鑽石公主號」是不是很厲害，不然怎麼會這麼多各國遊客去玩，「有人搭過嗎？上面有哪些設施？這麼屌，有沒有鑽石公主號的八卦？」

看到貼文後，就有人留言分享，「認真回，有酒吧自助餐、歌舞秀、電影院、三溫暖、泳池、賭場、免稅商店街、夜店、畫廊、咖啡廳，東西吃到飽，酒水跟碳酸飲料要另外付費」、「晚上的時候坐在房間外面陽台看星星，非常之爽」、「客房送餐免費，叫好叫滿，鑽石特色就是海上溫泉」、「鑽石公主號特色就是溫泉、壽司、日本料理、免治馬桶。」

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▲鑽石公主號上面有許多娛樂設施。（圖／達志影像／美聯社）

不過也有網友覺得一點都不好玩，「上面的米其林餐廳很難吃」、「紅酒喝到爽？哪有這回事，整艘船都要錢，米其林不好吃，有客房服務免費，大概就這樣」、「內艙就500元旅社等級」、「床單還有髒污，4天沒換過」、「非常無聊，食物也難吃。」

而根據鑽石公主號官方網站資料，其主打「由日本原裝建造的遊輪設計，充滿著日式風情魅力」、「除了公主遊輪設施與美食外，更獻上新鮮烹調的海壽司日式餐廳（Kai Sushi）與和全球最大的海上日式浴場®（Izumi Japanese Bath ®）為您的旅程增添別樣風情。」此外還有好幾個泳池、電影院、賭場、酒吧、夜總會、高爾夫球場、圖書館、網咖等等。

餐點方面，可以分成主餐廳、特色餐廳、休閒用餐、客房服務。首先，5間主餐廳提供晚餐服務，每間餐廳均具有獨特主題；特色餐廳則是各國料理餐廳，像是義大利料理、牛排、壽司等等；休閒用餐部分有餐廳長時段提供各國美饌、小食及甜點，還有冰淇淋吧、披薩吧等等；旅客也可以選客房服務，在私人陽台上用餐，或是叫24小時客房服務吃免費提供的三明治、沙拉或特定熱菜。

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