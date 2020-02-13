廢棄爛木櫃挖出「超厚白色信封」　清潔員打開一數共307萬

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記者黃翊婷／綜合報導

日本愛知縣豐田市一名清潔人員11日在進行垃圾分類工作時，意外在一個廢棄的木櫃裡挖出許多裝有鈔票的信封，雖然有一些鈔票是舊版的，但粗略估計總價值為1127萬日圓（約新台幣307萬元）。當地警方接手後，至今仍未找到失主。

綜合《朝日新聞》等日媒報導，這起事件發生在豐田市藤岡飯野町的垃圾處理場，11日下午3時許清潔人員打算將一批垃圾分為可燃與回收物，卻在一個廢棄的爛木櫃中發現一個信封，好奇打開一看竟然是一疊捆得整整齊齊的鈔票，再仔細一瞧，類似的信封不只一個。

▲有些民眾忘記自己把重要的東西藏在哪裡，最後當成垃圾丟掉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

雖然這些鈔票有一部分是舊版的，但初步估計總價值約1127萬日圓。由於該垃圾處理場屬於當地政府管理的設施之一，消息傳開之後，警方隨即接手處理，只是至今仍未找到關於失主的線索。

據了解，這個木櫃應該是在10日或11日才運至垃圾處理場，究竟是誰忘了把藏起來的「私房錢」拿走，仍有待警方進一步調查。而日本網友們看完相關報導，也忍不住在網路上留言調侃失主，「不要的話拜託給我啊」、「每次看到這種新聞，我都會認真思考，到底為什麼要把錢當垃圾丟掉啦」。