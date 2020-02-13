快訊／鑽石公主號再增44確診！　全船累計218人感染新冠肺炎

記者詹雅婷／綜合報導

日本厚生勞動省大臣加藤勝信13日中午在記者會中證實，鑽石公主號遊輪新一波221人篩檢結果出爐，船上新增44個確診新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）病例，全船總感染人數來到218人。

▲鑽石公主號目前停靠橫濱港。（圖／達志影像／美聯社）

截至目前為止，遊輪上的乘客及船員都中鏢。根據日本政府的規定，船上人員要待19日隔離結束才能離開，其中乘客人數為2666人，60多歲的有910人、70多歲的有1008人、80多歲的有215人、90多歲的有11人，60歲以上的乘客約占8成。

厚生勞動省表示，政府已決定安排船上80歲以上高齡者、慢性病患者及房間沒有窗戶的乘客進行病毒檢測，若結果呈陰性，他們可以選擇繼續留在船上至隔離結束，或是移至政府提供的設施接受隔離。

此外，官房長官菅義偉稍早提到，船員要徹底做好戴口罩、戴手套、洗手等預防感染的措施，若出現發燒症狀，就要檢查。

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