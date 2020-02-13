陸男帶空行李箱赴日買口罩　關西機場被逮跳針掰「熟人拜託」

記者黃翊婷／綜合報導

因為詐欺案在日本遭通緝的中國籍男子張志強，今年2月為了幫親友買口罩，帶著一個空行李箱前往日本，打算從關西國際機場入境，結果當場被抓包。日本警方表示，張男落網時只是一直重申「我是回來買口罩的」。

根據日本《NHK》12日報導，22歲的張志強去年2月在大阪偷走一名80多歲婦人的提款卡，接著跑到附近的超商，透過ATM提領140萬日圓（約新台幣38萬多元）現金，遭到通緝後才趕忙逃到其他國家躲避。

▲民眾在大阪排隊搶購口罩。（圖／達志影像／美聯社）

今年2月間張志強突然返回日本，並在關西國際機場入境前被警方逮捕。他在接受調查時坦言，因為新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情正在中國傳播，親友都買不到口罩，受熟人請託才會冒險回來日本採購。

不過，日本國內也受到疫情影響，口罩同樣一片難求。警方表示，由於張男入境時帶著一個空的行李箱，目前正在調查他是否企圖在日本大量購買口罩，之後再回到中國轉售。