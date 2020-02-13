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不斷更新／越南封村防疫　「鑽石公主號」再增44例全船累計218

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,菲律賓馬尼拉國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲COVlD-19疫情在各國蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀、陳宛貞、詹雅婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延國際，截至今（13）日在全球已造成1357人死亡。世界衛生組織（WHO）突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，現在要預測COVlD-19是否結束還太早，必須非常謹慎。

美國南加州聖地亞哥的「米拉馬海軍陸戰隊航空基地」新增1名病例，使得國內確診總數來到14例。美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，這是自武漢撤僑的專機中所出現的第二例患者。

另外來到歐洲，根據法國衛生總局發言人告訴CNN的說法，兩名確診患者已經康復出院；這兩名患者是來自中國的一對30多歲夫妻，先前在巴黎的醫院接受隔離。

受到疫情影響，西藏重要的象徵人物第十四世達賴喇嘛已取消所有的公開活動；聲明中寫道，起源於中國的COVlD-19疫情不斷惡化，因此私人醫師與顧問都建議達賴喇嘛全面暫停公眾活動。此外，原本預計於本月24日到27日舉行的世界通訊大會（Mobile World Congress，MWC），考量到疫情影響，加上各大廠商都表態這次不參加，因此決定取消今年活動。

各國確診狀況如下：

【1318】

為了防範疫情蔓延，越南下令封鎖有5例確診的永福省平川縣山雷村（Son Loi）。

【1110】

根據日本厚生勞動省說法，鑽石公主號今日又新增44名患者，使得船上確診數來到218。日本國內感染人數增至247人。

【1040】

聯合航空（United Airlines）12日表示，停飛中國與香港班次的時間，會延長到4月24日，受影響的地點包括北京、成都、上海與香港。此前，美國最大的兩家航空公司達美航空（Delta Air Lines）、美國航空（US airlines）也都取消相關航班。

【0955】

根據《曼谷時報》，荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）今日已成功停靠在柬埔寨，先前泰國成為第五個拒絕這艘郵輪的國家。荷美航運在聲明中表示，「威士特丹號」於13日上午7時許抵達柬埔寨港口城市施亞努市（Sihanoukville），預計停留數天，乘客才能獲准下船。

【0941】

《韓聯社》報導，北韓在疫情初期要求經過中國等地入境者必須接受隔離15天，不過最高人民會議常任委員會最新決定，把隔離時間延長到30天。

東北亞：3國

日本：確診247例（橫濱外海郵輪218例，日本境內29例）

北韓：傳聞7例（WHO及北韓政府稱確診0例）

南韓：確診28例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診8例

東南亞：6國

新加坡：確診50例

越南：確診15例

馬來西亞：確診18例

泰國：確診33例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診11例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診14例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

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