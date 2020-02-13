美夫妻曝鑽石公主號內部環境　她確診住日本醫院「毛巾也要錢」：船上好多了

▲鑽石公主號遊輪，船上的乘客都悶得發慌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

目前停泊在橫濱港的日本「鑽石公主號」，175名新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）確診病例中，至少24名為美國人。船上的弗雷雪（Frasure）夫婦為CNN拍攝每日短片，介紹現場情況，在得知妻子蕾貝卡（Rebecca）確診必須送醫後，他們就分別在船艙和日本醫院裡繼續更新影片，讓大眾了解兩邊目前的生活環境。

綜合外電報導，35歲的蕾貝卡和丈夫肯特（Kent）一起登上鑽石公主號遊玩，武漢肺炎在船上開始蔓延後，兩人就開始為CNN拍攝每日短片。他們的房間面向橫濱港陸地，能夠看見港邊的救護車和醫療人員每天都在增加，而若想要到房門外透透氣，則被規定必須以小組方式行動，最多只能外出1小時。





▲隨著船上確診病例逐日增加，橫濱港邊的救護車和醫護人員也變得更多。（圖／達志影像／美聯社）

夫妻倆都有接受病毒檢測，之後只有蕾貝卡被測出患有新型冠狀病毒，11日就被送往東京一處醫院接受隔離治療，肯特則是繼續待在船上隔離。她並沒有出現任何嚴重症狀，只有初期輕微的咳嗽，現在連咳嗽都停止了，也無發燒跡象。

肯特和蕾貝卡分頭持續更新船艙和醫院的近況及環境；CNN記者到蕾貝卡的醫院外面，在街上和她隔窗進行視訊訪問，得知她現在儘管在醫院裡，得到的醫療關注似乎和船上差不多，即並沒有任何特殊治療。

蕾貝卡表示，院方人員從她住院至今只有安排病房隔離，而且電視甚至毛巾都要付費，和美國的醫院有很大的差別。對蕾貝卡而言，除了網路，她和外界的窗口只有一片5乘5呎的窗戶，從那裡可以看見天空、樹木和停車場，天氣好的話，還會有陽光透進房間。

▲鑽石公主號包含1名檢疫官在內，已有175人確診。（圖／路透社）

儘管如此，蕾貝卡連窗戶都被禁止打開，在房間裡的生活遠離丈夫又孤單無聊，而且無論食宿都比船上來得差。船上的人不斷想要下船，但對蕾貝卡來說，待在船上隔離絕對比醫院好得多，至少那裡能有機會呼吸到新鮮空氣。

美國大使館在要求下，已經派了2名官員前去醫院慰問蕾貝卡，卻沒能告訴她更多有用的資訊；蕾貝卡表示，這個周末醫院會再為她檢測一次，若呈現陰性，順利的話17日一早就能出院。

至於肯特，他會用FaceTime和蕾貝卡通話，10日的時候他還走出房間到甲板上，吹著海風和蕾貝卡視訊，因為船組員終於允許他們放風。肯特接受CNN記者訪問時表示，其實並不怎麼擔心武漢肺炎，只要勤洗手就好，雖然人們不能輕忽病毒的致命性，但一切平常心。