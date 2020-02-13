台灣人持續受困「鑽石公主號」　外交部：要等日本做出決定

▲鑽石公主號。（圖／路透社）

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續蔓延，其中鑽石公主號13日再增44例，全船累計218例。由於船上還有22名我國旅客，對於是否能接回，外交部發言人歐江安表示，還要等日方決定，台灣方面尊重，會持續積極聯繫。

針對鑽石公主號，駐日代表謝長廷12日提出7點因應，強調須尊重日本政府做法，但已召開專案會議並成立專案小組聯繫處理。對於台灣有沒有可能派出專機或專船載回，他強調，美國最有可能，有400人以上，在橫須賀有基地，技術沒有問題，但目前為止，「美國也是尊重日本的處理程序，並無特別動作」。

不過對於此番說法，台北市議員王鴻薇則透過臉書批評，「謝長廷有說等於沒說」。她認為，「左看右看，真的看不到任何具體的回應，更扯的是謝長廷還扯美國也沒特別動作，那台灣旅客乾脆向美國大使館求救好了！」

對於鑽石公主號上的國人問題，外交部在13日例行記者會上則表示，目前持續跟日本相關單位密切溝通中，現在日本政府還沒有做出確切決定，第一步要先等日方決定，日方跟相關醫生、防疫專家開會中，會做出完整的配套，防疫有他的程序跟專業考量，這方面台灣尊重。

至於國人的需求，外交部表示，後續會持續透過外交部、駐日代表處，以及橫濱辦事處積極來聯繫，提供國人相關必要的協助。

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