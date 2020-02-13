德國男「種玉米」高空求婚　竟被Google地圖完整紀錄

▲德國男「種玉米」高空求婚。（圖／翻攝自Google map）



記者張方瑀／綜合報導

求婚的方式千百種，但德國一名男子的驚喜求婚竟意外讓全世界網友都知道了！原來這名男子利用玉米田「種出」求婚訊息，讓女朋友可以透過無人機在高空中看到，結果這個驚喜居然還被Google衛星地圖記錄了下來，引發關注。

根據德國媒體報導，現年32歲的施瓦茲（Steffen Schwarz）去突發奇想，請自己的朋友調整播種機的程式，直接在玉米田中種出長100公尺、寬200公尺的「Willst du mich heiraten？」（妳願意嫁給我嗎？）字樣，等到玉米長得夠高時，再請女友操作無人機，直接從空中俯瞰這精心安排的求婚訊息。

施瓦茲說，去年5月求婚成功後，他跟未婚妻準備在今年6月完婚，當初種植玉米的田也已經全部改種小麥，不知道居然會被Google衛星地圖記錄下來，「這完全不在我的計畫之內，也是有幾家媒體報導後，從加拿大回來的姑姑告訴我這件事，我才知道。」

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