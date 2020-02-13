阿根廷2美元試劑在家就能測　新冠病毒空窗期也能1小時知結果





▲快速便攜性試劑的檢測方式可以採用鼻咽、尿液、血液樣本，每個試劑約2美元，不管在機場還是自家都能檢測。（圖／翻攝自Caspr Biotech IndieBio）



實習記者簡立宇／綜合報導

阿根廷的生技團隊研發出只要2美元的便攜式檢測試劑盒，可以在1小時內判斷是否感染新型冠狀肺炎，甚至在空窗期也能檢測！據研究人員表示，傳統的檢測方法採用聚合酶鏈式反應（PCR），這種方法和實驗室的經費與專業有關，耗時、成本高，新試劑能提高測試速度能幫助病症被更快的確診出來。

根據infobae報導，高帝亞（Franco Goytía）和國家科學和技術研究理事會（CONICET）的科學家柯蒂（ Lucía Curti）、吉梅內斯（Carla Gimenez）、鮑乃（Federico Pereyra Bonnet）等人，成立「卡斯普爾生物技術」（Caspr Biotech）計畫，擁有矽谷的生技公司IndieBio和Grid Exponential作為投資者，設計了這種快速檢測的試劑。

傳統的檢測忽略了病毒的空窗期，在這段期間病毒仍能傳播，但是無法從體溫等症狀表現出來。那些呈陽性反應的人應該在專門醫院隔離，直到被真正檢測出來，然而這個過程很耗時，增加醫療成本。甚至那些沒有染病的人，因為不確定結果而被隔離數天。

高帝亞表示，每個檢測試劑價格約2美元，以工具包形式攜帶十分便利，不管在機場還是家裡，都可以進行檢測，包括感染空窗期。檢測方式可以採用鼻咽、尿液、血液樣本，1小時內就能得知結果。