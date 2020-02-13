影／武漢返鄉婦解除「14天居家隔離」後　第19天確診新冠肺炎入院

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續，目前只要是具感染風險者分，都會採取14天的居家隔離。不過中國四川一位婦人，傳出在解除14天的居家隔離後發病。

▲武漢肺炎疫情持續。（圖／路透社）

根據「紅星新聞」報導指出，家鄉在四川宜賓39歲的女子，在23日凌晨武漢發佈封城後，帶著64歲媽媽、10歲兒子搭乘火車返回宜賓，由於她們3人屬於具感染風險者，所以也在家中進行居家隔離。居家隔離這14天以來，每天都有社區醫院上門量測體溫，全部正常，14天後監測結束，在2月7日結束隔離。

豈料，就在解除居家隔離命令後，64歲婦人在8日出現輕微咳嗽、咳痰的症狀，女兒幫忙量測體溫仍是正常。10日上午，婦人到醫院就診，檢驗後發現肺部已遭感染，11日確診武漢肺炎。相關單位接獲醫院通報確診消息，宜賓市疾控防疫部門立即對婦人接觸史徹底追蹤，並根據女兒提供的訊息找到一位計程車司機，這位司機是除了婦人一家人外，唯一接觸過的人員。

一位不願具名的專家表示，婦人的病例可能是潛伏期較長的一種情況，每個人有存在差異，建議就算居家隔離14日無症狀解除後，也需要再做進一步觀察（治癒也要觀察14天），因此無法從該個體案例作出論斷。

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