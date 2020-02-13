　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／武漢返鄉婦解除「14天居家隔離」後　第19天確診新冠肺炎入院

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續，目前只要是具感染風險者分，都會採取14天的居家隔離。不過中國四川一位婦人，傳出在解除14天的居家隔離後發病。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情持續。（圖／路透社）

根據「紅星新聞」報導指出，家鄉在四川宜賓39歲的女子，在23日凌晨武漢發佈封城後，帶著64歲媽媽、10歲兒子搭乘火車返回宜賓，由於她們3人屬於具感染風險者，所以也在家中進行居家隔離。居家隔離這14天以來，每天都有社區醫院上門量測體溫，全部正常，14天後監測結束，在2月7日結束隔離。

豈料，就在解除居家隔離命令後，64歲婦人在8日出現輕微咳嗽、咳痰的症狀，女兒幫忙量測體溫仍是正常。10日上午，婦人到醫院就診，檢驗後發現肺部已遭感染，11日確診武漢肺炎。相關單位接獲醫院通報確診消息，宜賓市疾控防疫部門立即對婦人接觸史徹底追蹤，並根據女兒提供的訊息找到一位計程車司機，這位司機是除了婦人一家人外，唯一接觸過的人員。

一位不願具名的專家表示，婦人的病例可能是潛伏期較長的一種情況，每個人有存在差異，建議就算居家隔離14日無症狀解除後，也需要再做進一步觀察（治癒也要觀察14天），因此無法從該個體案例作出論斷。

►湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生化武器！

►好市多酒精棉片上架　3大原因網友瘋狂呼籲「不要買」

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

流行季將到...新冠肺炎可能和流感「混合感染」　專家：不利疫情！

影／邊走邊殺菌！這間公司蓋「消毒通道」...號稱360度無死角

一家全確診卻隱瞞病情…社區大樓「整棟隔離」！已感染6例

防疫不力！武漢市書記遭撤換　濟南市書記王忠林接任

「反送中」餘波？陸港澳辦主任張曉明被免職

超萬人自武漢返鄉成「本地擴散」　陸媒解密首個「暫時管制令」

麵館出奇招救商機！桌子「三面圍簾間隔兩公尺」　網驚呼：進京趕考

疫情帶動宅經濟！王者榮耀單日營業額80億元　成長53％

繼續關！確診還趴趴走害107人隔離　山東確診男痊癒出院...警方秒帶走

為了搶一瓶漂白水！　17歲少女持刀捅傷71歲婦與9歲女童

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

流行季將到...新冠肺炎可能和流感「混合感染」　專家：不利疫情！

影／邊走邊殺菌！這間公司蓋「消毒通道」...號稱360度無死角

一家全確診卻隱瞞病情…社區大樓「整棟隔離」！已感染6例

防疫不力！武漢市書記遭撤換　濟南市書記王忠林接任

「反送中」餘波？陸港澳辦主任張曉明被免職

超萬人自武漢返鄉成「本地擴散」　陸媒解密首個「暫時管制令」

麵館出奇招救商機！桌子「三面圍簾間隔兩公尺」　網驚呼：進京趕考

疫情帶動宅經濟！王者榮耀單日營業額80億元　成長53％

繼續關！確診還趴趴走害107人隔離　山東確診男痊癒出院...警方秒帶走

為了搶一瓶漂白水！　17歲少女持刀捅傷71歲婦與9歲女童

徵用口罩到4月！上任1年多第3次出席行政院會後...韓國瑜說話了

菲律賓拒台入境　宿霧最大購物商場冷清...台籍導遊返台謀出路

開學防疫敵從寬　黃偉哲再推「洗手篇」呼籲勤洗手保平安

新莊工廠凌晨大火　存大量化學物品、瓦斯瓶零星爆炸...1小時撲滅

結束漂流！威士特丹號乘客抽血檢驗　2257人「0確診」才能回家

防疫兼顧治安　警政署嚴防囤積醫療民生物資衍生犯罪

瘋電影／暴走曼哈頓　黑吃黑極惡之道

分居女友回來拜託「幫我修手機」　誤點LINE驚見「她時薪2萬元」

2歲Lucy臉冒紅疹「一直好不了」！　被診斷真正病因…「樂觀反應」讓隋棠笑哭

台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

大陸熱門新聞

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

即／湖北十堰市一區　宣布暫時管制

即／湖北武漢肺炎暴增14840確診、242死

湖北街景曝　滯留台人絕望：我們不是病毒、生化武器

放生30重症患！武昌政府親自道歉

湖北一夜死242人！多地殯葬人員趕赴武漢支援

武漢70歲疑似新冠肺炎老翁跳樓身亡！

送胃痛者去醫院　自責家屬哭找外賣哥：丈夫確診死了　

快訊／上海市長應勇接任湖北省委書記！

首批境外採購醫療物資13日凌晨抵武漢！

武漢首開有條件解封　助二類人返漢

成都女連測4次均陰性！第5次「換方式再測」確診

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

更多熱門

相關新聞

快訊／經濟部：徵用口罩、禁止出口「延長到四月」

快訊／經濟部：徵用口罩、禁止出口「延長到四月」

因應新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情，經濟部次長王美花13日在行政院會後記者會宣布，向民間徵用口罩，以及口罩禁止出口及「延長到四月」，相關公文已經發出了。

超萬人自武漢返鄉 陸媒解密首個「暫時管制令」

超萬人自武漢返鄉 陸媒解密首個「暫時管制令」

懶人包／經濟部2階段助業者度難關

懶人包／經濟部2階段助業者度難關

葉金川：新冠肺炎疫情「6月可能有不一樣變化」

葉金川：新冠肺炎疫情「6月可能有不一樣變化」

決定了！3種乘客可優先下鑽石公主號　

決定了！3種乘客可優先下鑽石公主號　

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

陸配子女不選「台籍」有五理由

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面