好市多酒精棉片上架　3大原因網友瘋狂呼籲「不要買」

▲好市多酒精棉片上架，網友呼籲「不要買」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者林彥臣／綜合報導

受到新冠病毒COVLD-19（俗稱：武漢肺炎）疫情影響，口罩、消毒酒精等重要的防疫物資被民眾瘋搶，有的民眾買不到消毒酒精，就買改酒精棉片替代，造成現在連酒精棉片也缺貨。有網友在臉書社團發文PO出好市多上架酒精棉片，但是苦勸大家「不要買」。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」是許多消費者分享購物資訊的社團，經常有網友在社團PO出自身購物的經驗，因此讓新商品爆紅，但是這次PO出的酒精棉片，卻是呼籲大家，沒有需要不要買。

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網友PO文指出，好市多上架酒精棉片了「我知道大家都很恐慌」，但他想拜託大家，「酒精棉片不是拿來環境消毒的！拜託不要搶酒精棉片」，留給糖尿病患者及其他醫療需要的人，一張小棉片可以幫助需要的人，是非常珍貴的，而且它真的很小張連一隻手都消毒不乾淨，讓它留給真正需要的人。

網友在底下留言表示，「請留給需要人，尤其是糖尿病患者，一般人真的勤洗手」、「用肥皂勤洗手，肯定比買酒精棉片還有用的！」、「不要去搶買，拜託！擦不了桌子的！」、「這是打胰島素救命的，沒用的擦屁股都嫌太小」、「沒糖尿病的，別去買啦」、「這是打針用的喔，我媽媽有糖尿病，每天都要用兩片， 希望看到這篇留言的人可以留給有需要的人」。

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