以為感染新冠病毒！印度男丟石頭、反鎖妻小　「怕傳染家人」上吊亡

▲ 新冠肺炎在全球引起恐慌。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）蔓延至全球多國，截至13日造成至少1357人死亡。印度目前有3起確診病例，卻有一名父親因出現類似症狀，懷疑自己染上新冠肺炎，害怕會傳染給家人，竟向家人丟石頭、不讓他們靠近自己，最終上吊身亡。

《每日郵報》12日報導，50歲農夫克理希納（Bala Krishna）5日因類似症狀就醫，被診斷為病毒性發燒。醫生再三向他保證，他絕對沒有患上新冠肺炎，且他居住的安德拉邦沒有出現任何確診患者，但克理希納9日回到家鄉時便要求家人與他保持距離。

克理希納的兒子穆拉利（Bala Murali）透露，父親10日一整天都在看新冠病毒相關影片，不斷說著自己有類似症狀，「當我們試圖說服他，他沒有得新冠病毒時，他就攻擊我們。」只要家人試圖接近，克理希納就會對他們丟石頭。

克理希納深信自己患上新冠肺炎，隔天將家人反鎖在家中後獨自出門。他的妻子德維（Lakshmi Devi）急得打電話請鄰居開門，但當他們找到克理希納時便看見他已經在母親的墳旁自盡。

穆拉利提到，由於克理希納精神狀況不穩，他曾經播打政府熱線電話求助，「但他們告訴我，如果我父親最近沒有去過中國，就沒什麼好擔心的，要我們讓他冷靜下來」，指責政府若能及時提供幫助，克理希納可能就不會死了。

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