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高雄偏鄉衛生所護理人員遭徵調　控「爆肝班表」！衛生局長回應了

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▲高雄市衛生局。（翻攝自／Googlemap）

▲高雄市衛生局。（翻攝自／Googlemap）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，因防疫人力吃緊，高雄市衛生局在1月28日起徵調偏鄉衛生所專業人員到衛生局內支援，不過卻遭爆料，支援人員到家時都已是三更半夜，隔天還要趕到衛生所上班，現在就連休假日也要加班，讓護理人員直呼是：「爆肝班表」。對此，高雄市衛生局長林立人則表示：「全體人員應共體時艱，齊力投入這場全球性的防疫戰役。」

▲▼韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

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▲高雄市衛生局長林立人（右）。（圖／記者吳奕靖攝）

有媒體爆料，高雄市偏鄉衛生所護理人員遭衛生局徵調人力，包括旗山、甲仙、美濃、內門、茄萣等區，護理人員得到千里迢迢到苓雅市區內的局本部支援。因支援人力多為女性，卻沒有顧及路途遙遠，若是上大夜班，回程時間都已經是三更半夜，早已沒有捷運、火車可搭，如果不會開車的人就得自行騎車，不僅有安全疑慮，有護理人員甚至表示：「每天睡不到6小時」，直呼作法不顧基層死活。

高雄市衛生局表示，高雄市政府1月25日成立嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心。鑒於「嚴重特殊傳染性肺炎疫情」衍生的大量緊急防疫業務，28日成立疫調支援中心，徵調衛生局所專業人員輪值應變，並分白班、小夜班及大夜班，以因應大量民眾詢問電話及通報個案疫調、居家隔離、居家檢疫及就醫轉介需求。

衛生局澄清，徵調至疫調支援中心輪值小夜班的衛生所同仁，於徵調期間原所內業務由該所職務代理人負責，並未要求隔日再回原所內正常上班。且為避免人員過勞及增進防疫工作效率，輪值小夜班之衛生所同仁採A、B兩組人員，一次輪值兩週，再換組輪值，每兩週換班一次。

衛生局長林立人表示，為體恤基層員工執行防疫的辛勞，衛生局已增聘臨時人力協助支援，並已專案簽准加班費用。衛生所支援人員加班費用不受原管制要點限制，覈實審認其支援時數後支給加班費。防疫視同作戰，面對這場全新且極具威脅的疫情，全體人員應共體時艱，齊力投入這場全球性的防疫戰役。

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