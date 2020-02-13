趙少康「運氣說」遭罵翻！羅智強：沒否定防疫成績　綠營需那麼玻璃心？





▲羅智強。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

關於新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情，資深媒體人趙少康先前評論台灣防疫是總統蔡英文運氣好，掀起社會各界正反意見熱議。對此，台北市議員羅智強認為，支持防疫不等於只能説政府好話，趙少康「運氣說」並不等於否定民進黨的防疫成績，綠營有需要那麼玻璃心嗎？

羅智強12日在臉書上表示，雖黨派不同，但防疫關頭大家應支持政府的防疫，這一點不需要以人廢言。支持防疫不等於只能説政府好話、不可以監督政府，更何況趙少康「運氣說」並不等於否定民進黨的防疫成績，因為邏輯上「運氣好」和「防疫好」是可以同時存在的。

羅智強說，回到趙少康「運氣説」的立論，如風評所說並非沒有立論基礎，他的論點一是兩岸關係低迷，對岸禁止自由行並大減團客，否則照過去成千上萬陸客在台趴趴走，防疫豈不更困難？別忘了，防疫啓動的第一時間就提前「送返」來台觀光的武漢陸客團，還好，只有一團；其二是台灣人一般不在大陸醫院看診，也減少院內感染的機率。

「這樣的論據，綠營有需要那麼玻璃心嗎？」羅智強提到，還是因為蔡英文嬴太大，所以台灣要重返國民黨威權時代的一言堂？民主民主，首重制衡，「是怎樣？現在的民主，已容不下半分異音了嗎？」

最後，羅智強表示，他肯定蔡英文的防疫會被藍營罵，幫趙少康説話又會被緑營剿，反正自己討打也不是一天二天了，「被罵被剿就......被罵被剿吧！」

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