ET民調／87％民眾認為武漢病毒如嚴重擴散　兩岸交通應該全面終止

▲因應武漢肺炎，不少航空公司取消航班。（圖／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大，台灣境內已傳出18啟確診病例，大部分都為境外傳染。為杜絕疫情擴散，陸委會已宣布暫停兩岸航班以及小三通。根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有87％民眾認為，若疫情嚴重擴散，應該全面終止兩岸航班。

《ETtoday新聞雲》最新民調統計，有87.0%民眾認為若2019新型冠狀病毒嚴重擴散，兩岸交通應該全面終止(含「非常認同」61.1%與「還算認同」25.9%)，僅有9.9%的民眾表示不認同 (含「不太認同」7.4%與「非常不認同」2.5%)。

▲「2019新型冠狀病毒」民意調查。（圖／ETtoday民調雲，下同）



日前政府包機帶回247名滯留武漢的台人，並依規定送往隔離場所。不過，台北市長柯文哲受訪時卻脫口爆出隔離地點，引起議論。是否應公布隔離場所？而根據《ETtoday新聞雲》調查顯示，有58.9%的民眾認為政府應該公布2019新型冠狀病毒隔離場所，另有30.7%的民眾認為政府不應該公布。

對於武漢肺炎未來發展狀況，港大學者預估2019新型冠狀病毒疫情將在四月到六月達到高峰，《ETtoday新聞雲》調查，有80.5%的民眾擔心2019新型冠狀病毒未來在台灣大爆發(含「非常擔心」36.6%與「有點擔心」43.9%)，僅有17.4%的民眾表示不擔心(含「不太擔心」15.6%與「非常不擔心」1.8%)。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年2月5日至10日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」進行，回收有效樣本數為2,010份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.19%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年1月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

世界衛生組織日前呼籲以「2019新型冠狀病毒」取代「武漢肺炎」。本問卷調查時以「武漢肺炎」之名稱進行，新聞稿改以「2019新型冠狀病毒」稱之。

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