ET民調／想的跟范瑋琪不一樣　81.8%民眾支持政府禁口罩出口

▲范瑋琪、蘇貞昌。（圖／翻攝自Facebook／范瑋琪、記者湯興漢攝）



記者呂欣玫／綜合報導

因應武漢肺炎疫情擴散，政府第一時間下令禁止口罩出口，引發外界正反論戰，藝人范瑋琪更痛批行政院長蘇貞昌「狗官」。對於民眾是否贊成該政策，《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有高達81.8%民眾支持禁止口罩出口的措施，僅有14.4%的民眾表示不支持。

蘇貞昌於1月24日下令醫療用口罩、N95暫停出口1個月，引發網友正反論戰，但政策頒布至今全台口罩仍處於短缺狀態。對此，總統蔡英文11日指出，從今天開始，醫療院所的口罩配送量會倍增，提高到170萬片，讓醫院庫存量達15天以上。

對於民眾是否支持禁止口罩出口政策，《ETtoday新聞雲》調查顯示，有高達81.8%民眾支持（含「非常支持」62.5%與「還算支持」19.3%）；另有14.4%的民眾表示不支持（含「不太支持」8.8%與「非常不支持」5.6%）。

另外，因應全台口罩短缺，民間發起「我OK你先領」運動，希望將口罩留給第一線醫療防疫人員、有慢性病等較有戴口罩需求的人士。而根據最新調查指出，96.8%民眾認同口罩應優先配送給有需要的人（含「非常認同」80.6%與「還算認同」16.2%）；僅有2.1%的民眾表示不認同（含「不太認同」1.7%與「非常不認同」0.3%）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年2月5日至10日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」進行，回收有效樣本數為2,010份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.19%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年1月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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