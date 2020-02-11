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ET民調／武漢二次包機？　70.5%認為政府應全力協助滯留者包機返台

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▲▼台北市醫師職業工會連署，呼籲三訴求接受滯陸台商包機返台。（圖／記者曾俊豪攝）

▲台北市醫師職業工會連署，呼籲三訴求接受滯陸台商包機返台。（圖／記者曾俊豪攝）

記者呂欣玫／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情爆發，首班武漢返台包機的名單惹議，二次返台包機事宜引發外界關注。據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有70.5%民眾認為台灣政府應全力協助滯留中國大陸的台灣民眾包機返台，另有25.3%的民眾不贊同。

關於二次返台包機事宜，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，仍持續與對岸溝通中。《ETtoday新聞雲》調查結果指出，有70.5%的民眾認為台灣政府應全力協助滯留大陸的台灣民眾包機返台（含「非常認同」29.5%與「還算認同」41.0%），有25.3%的民眾表示不認同（含「不太認同」18.8%與「非常不認同」6.5%）。

▲▼「2019新型冠狀病毒」民意調查。（圖／ETtoday民調雲）

另外，因應武漢肺炎持續擴散，陸委會於2月10日暫停兩岸海運課運直線及航班，同時宣布暫停小三通，未來根據疫情情勢大三通也研議要終止。根據統計，有87.0%民眾認為若病毒嚴重擴散，兩岸交通應該全面終止（含「非常認同」61.1%與「還算認同」25.9%），僅有9.9%的民眾表示不認同（含「不太認同」7.4%與「非常不認同」2.5%）。

▲▼「2019新型冠狀病毒」民意調查。（圖／ETtoday民調雲）

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年2月5日至10日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」進行，回收有效樣本數為2,010份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.19%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年1月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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