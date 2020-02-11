ET民調／4成6民眾買不到口罩會恐慌　69.6％認同實名制購買

▲武漢肺炎日趨嚴重，民眾戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

武漢肺炎引起民眾恐慌，紛紛搶購口罩導致口罩短缺。為解決「口罩之亂」，政府已推動「實名制買口罩」，呼籲民眾勿過度恐慌。根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，46.5％民眾會因買不到口罩而恐慌，對於實名制買口罩的政策，有近7成的民眾認同。

《ETtoday新聞雲》調查，有46.5％民眾因為買不到口罩而恐慌(含「非常恐慌」14.5％與「有點恐慌」32.1％)，有52.3％的民眾表示不恐慌(含「不太恐慌」35.4％與「非常不恐慌」16.8％)。

▲「2019新型冠狀病毒」民意調查。（圖／ETtoday民調雲，下同）



面對口罩瘋搶情形，行政院拍板，2月6日起購買口罩將採「實名制」，民眾可使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片。

《ETtoday新聞雲》調查顯示，有69.6％民眾表示認同 (含「非常認同」38.2％與「還算認同」31.4％)，有26.6％的民眾則表示不認同 (含「不太認同」15.8％與「非常不認同」10.8％)。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年2月5日至10日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」進行，回收有效樣本數為2,010份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.19％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年1月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

世界衛生組織日前呼籲以「2019新型冠狀病毒」取代「武漢肺炎」。本問卷調查時以「武漢肺炎」之名稱進行，新聞稿改以「2019新型冠狀病毒」稱之。

其他人也看了這些...

► ET民調／想的跟范瑋琪不一樣 81.8%民眾支持政府禁口罩出口

► ET民調／武漢二次包機？ 70.5%認為政府應全力協助滯留者包機返台

► ET民調／87％民眾認為武漢病毒如嚴重擴散 兩岸交通應該全面終止

►超越藍綠，就靠她了