湖北一夜死242人！多地急徵殯葬員赴武漢支援　殯儀館「年前壓力就上來了」

▲武漢殯儀館員工處理遺體。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，目前湖北省累計報告病例48206例。繼大陸各地醫療隊支援武漢後，近日傳出多地也派出殯葬工作者支援武漢及湖北。據中國社會報《殯葬週刊》報導，河南洛陽殯儀館本月7日派出3名中共黨員突擊隊支援武漢；另有重慶兩支合共22人的援鄂、援武漢殯葬服務隊出發前合照在網上流傳。

早前，《騰訊新聞－谷雨實驗室》在微博中發表了一篇來自殯儀館一名員工「老黃」的自述，這名不到40歲的武昌殯儀館的文職人員老黃由於疫情重壓之下，也上了一線負責接運遺體。他指出，殯儀館「年前壓力就上來了」，目前24小時輪班，人手物資短缺，員工「很崩潰」。

▲殯儀館員工在抬走遺體後自身消毒。（圖／翻攝自長江日報）

老黃口述，進入這一行已經工作快10年，目前是感受最累的一段時間，「我們現在壓力很大，漢口和武昌普通死亡遺體我們要拉，疑似新冠肺炎的遺體我們也必須得拉；從初二開始，我們館所有員工必須上班，沒有一個休息的。」

此外，網路近日還流傳一則求救訊息，公開向大眾募集防護口罩護目鏡，消毒酒精等物資，業者還故意強調「連運屍袋都缺貨」。不過，《ETtoday新聞雲》實際追蹤，聯繫上發布求救信的武漢孝行天下負責人王浩，對方只回應「已經不缺物資」，態度相當低調。

▲網傳武漢殯儀館「24小時火化」。（圖／翻攝推特）

此前，捷克線上氣象服務網站Windy的全球互動式氣象資料顯示，武漢2月8日空氣中二氧化硫的含量高達1350微克/立方米，晚上7點左右出現1700微克/立方米的超高濃度，疑因火化大量新冠病毒患者屍體所致。

不過，中國環境監測總站相關負責人週三（12日）反駁，「經仔細對比核實，windy網站發佈的武漢市SO2濃度上升一事嚴重失真，其SO2濃度資料不可信；我們空氣監測各網站該時段前後的SO2濃度僅在4~8微克/立方米之間波動，兩者濃度差距達到200倍之多。」

截至12日24時為止，湖北省新增確診14840例、242死，累計48206例。