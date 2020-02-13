與市民攜手防疫　黃偉哲：多利用官方資源取得正確防疫資訊

▲台南市長黃偉哲等人，籲請民眾多利用官方資源取得正確防疫資訊。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府2月12日召開第64次區長會議，除進行政策宣達及各區工作報告，並特別針對武漢肺炎防疫進行宣導，黃偉哲表示，口罩數量有限，應先以第一線醫護及病患優先，市府近日所接獲捐贈的75％酒精，也應以取之於民用之於民的原則，分配至各局處及區公所，提供民眾洽公時使用，保障民眾健康。

64次區長會議，黃偉哲市長、王時思副市長、許育典副市長、方進呈秘書長、王揚智副祕書長及市府一級機關首長皆出席與會。市府提醒民眾配合中央政策以及地方宣達，透過各官方網路平台取得正確防疫資訊，切勿因網路不實訊息造成不必要的恐慌及囤貨。

健康民眾不必隨時配戴口罩，勤洗手並利用易取得之漂白水消毒環境即可維護整體健康安全，將口罩資源留給需要出入醫療院所者、有呼吸道症狀者、慢性病患者等，有關口罩領購，可查詢「台南市口罩領購藥局地圖」，市民朋友可多利用以下官方資源取得正確防疫資訊：

台南市政府官方LINE https://page.line.me/tncg

衛福部官方LINE https://page.line.me/vqv2007o

台南市口罩領購藥局地圖https://p.tainan.gov.tw/u/v52d