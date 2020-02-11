英國2醫療人員也感染　「診所急關閉消毒」政府強制隔離

▲新型冠狀病毒疫情在各國蔓延。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英國公共衛生部（Public Health England）10日表示，新增的新型冠狀病毒病例中，有兩名是醫護人員。海濱市鎮布來頓（Brighton）的一所醫療中心已被迫關閉，工作人員穿著防護衣物展開消毒，據了解，有一名家庭醫師感染此種病毒。

《天空新聞台》報導，兩名英國的醫療人員被診斷出患有新型冠狀病毒，位於布來頓的「橡樹郡醫療中心」（County Oak Medical Centre）已暫時關閉，因為其中一名確診的醫療人員原本在這工作。有民眾10日看到工作人員穿著防護衣物，在診所內打掃。

北安普敦郡（Northamptonshire）的「布萊克利醫療中心」（Brackley Medical Centre）也因為疫情而暫時關閉，不過該單位堅稱內部沒有確診病例。英國政府已宣布，此種病毒對於公眾衛生造成「嚴重且緊迫的威脅」，10日也實施新法，將強制隔離感染者。

《英國廣播公司》報導，英國境內已確診8名病例，而10日新增的4名病例，都與從新加坡返國後確診的患者有關，該名英國籍男子曾前往新加坡出席國際會議，回國途中在法國一處滑雪場停留，結果造成3名英國成人與1名孩童感染。

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