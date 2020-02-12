美方再度指控「華為有能力獲取全球用戶資訊」　華為對此堅決否認

▲美官員發表具體聲明，加大抵制華為的力度。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據華爾街日報報導，美國官員指控華為，指出它們有能力透過為5G網路設計的「後門」，秘密獲取全球行動通訊網路中的資訊。

美國近年來不斷加大對華為的制裁，包括5月份頒布一項行政命令，禁止美國公司向華為發放技術許可，但制裁理由僅以「保密」含糊帶過。

不過根據最新報導，美國國家安全顧問Robert O'Brien表示：「我們有證據表明，華為有能力秘密獲取其在全球維護和銷售系統中的敏感訊息和用戶資料。」官員聲稱這家中國硬體製造商早在2009年銷售4G設備時，就將後門保留到它所構建的一些網路中。雖然沒有確鑿的證據，但這些來自美國高級國安官員的說法比以往更加具體。

華為安全主管Andy Purdy否認這些指控：「我們堅決否認對於我們保留這種能力的指控，同時也否認我們曾經不當獲取過客戶資訊。」

就在美國發表這個新聲明之際，英國出人意料地決定允許華為進入市場，但英國電信（BT）將華為設備移除行動網路基礎設施的核心位置，且設定市場限額。

美國曾大力遊說各國，反對華為加入5G計畫，但最終未能說服供應商完全排除中國在外。



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