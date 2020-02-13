影／工廠深夜開「紅光小門」賣口罩！每人限200個　居民買爆：比排藥局還棒

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情延燒，儘管政府祭出徵收口罩、口罩購買實名制後，仍有部份民眾一罩難求。新北市就有一間口罩工廠私下販售口罩，每100個口罩賣500元且限時搶購，因此吸引了民眾排隊搶爆。衛生局、調查局等單位上門稽查，發現該工廠是合法的，也有授權能製造醫療口罩，只是目前尚未被政府徵收。

▲工廠深夜開「紅光小門」私賣口罩，主打限時限量！社區居民排爆。（圖／東森新聞）

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新北市三重一間工廠在夜間下班後，突兀的開始有民眾在門外聚集，到了晚上8點後大門微微打開，接著一名中年婦人出現在門口，警戒的看著門外排隊的人群，下一秒開始一包一包的販賣醫療口罩，還要買到口罩的民眾趕快離開，不要繼續聚集在門口。

據悉，該口罩每一包都有100個，每包的售價皆500元（1個5元），每人現場限購2包，但口罩只用簡單的塑膠袋包裝，外面沒有標示任何字樣。

站在門口販賣口罩的婦人，就是該口罩工廠的老闆娘，她疑似怕私下販售口罩被抓，連自己的親人也不給進門，賣完口罩後也趕緊關門。附近鄰居表示，「來這邊排一天，比去藥局排好幾天還要好，辛苦一次就夠了」

▲衛生局、調查局接獲民眾檢舉，立刻派人上門稽查。（圖／東森新聞）

工廠事後遭人檢舉，衛生局、調查局等單位上門稽查，發現該工廠是合法工廠，有授權可以生產醫療口罩，現場光成品的醫療口罩就有上萬片，只是該工廠產出的口罩還未被政府徵收，業者疑似為謀求生計只能低調私賣，是否涉及違法販售、囤積等問題，待相關單位進一步釐清。

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