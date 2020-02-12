山東男進公司拒戴口罩！狂毆防疫員+暴力襲警...被判囚10個月

▲山東男毆打防疫員，還對趕來的警方拳打腳踢，被判處有期徒刑10個月。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

為了因應新冠病毒COVLD-19（俗稱：武漢肺炎）進一步擴散，大陸企業10日起才陸續開工，許多公司都要求員工進出需戴著口罩，但山東濟南卻有一名鄧姓男子，拒絕配合防疫措施，沒有戴口罩強行闖入廠房，不僅毆打防疫員，就連接獲到場的警員也被他痛打一頓，最後被法院判處有期徒刑10個月。

綜合陸媒報導，濟南市萊蕪區某食品公司3日上午，鄧男因沒有戴上口罩，企圖強行進入公司，就被防疫人員攔截。沒想到，他突然發狂朝對方一頓打，就連到場的警方也被他痛毆，最後被帶回派出所刑事拘留。據悉，鄧男被逮捕後，就被檢察院火速起訴，濟南萊蕪區人民法院隨後開庭審理。

濟南市萊蕪區人民法院審判員柳俊海指出，在當前新冠肺炎疫情防控關鍵時期，鄧男不僅沒有配戴口罩，還強行進入公司對防控人員實施毆打，同時暴力襲擊警方，上述行為已構成妨害公務罪，因此依法判處有期徒刑10個月。

柳俊海表示，「當前，全國上下正在全力抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，希望市民能夠自覺配合工作人員排查及各類相關工作，切勿以身試法，對妨害公務、制假售假、非法經營、造謠傳謠等破壞疫情防控的違法犯罪行為，法院將依法從嚴、從快處理。」

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