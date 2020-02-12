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板橋2020首場行動治理里長座談　聚焦肺炎防疫與民生建設

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▲ 板橋2020首場行動治理里長座談 聚焦肺炎防疫與民生建設。（圖／新北市政府提供）

▲ 板橋2020首場行動治理里長座談，聚焦肺炎防疫與民生建設。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行動治理持續傾聽基層，新北市長侯友宜11日至板橋區舉行座談會，聽取里長建議，並要求市府各局處盡力協助。其中板橋區自2019年5月以來，共有264件里長反映案件列管，至今已有238件解除列管。侯友宜表示，將會持續和里長站在同一陣線，造福市民。

板橋區長林耀長首先就武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情里長協助事項進行簡報，包含實地訪視、居家檢疫送餐與居家檢疫特殊需求，並強調公所同仁將會盡權力掌握，目前板橋區現有238位監測中的居家檢疫對象，多位里長也針對居家防疫措施提出討論。

侯友宜表示，新北幅員廣大，需要檢疫的人數也多，目前以公所同仁為主，倘若未來需要里長協助，將會發送口罩讓里長的安全也受到保障。他強調，新北的防疫速度絕對走在前頭，特別感謝各位里長始終於第一線給予協助，目前疫情嚴峻，更需要里長們與市府團隊一同並肩作戰，齊心守護市民。

捷運新北環狀線於1月31日正式通車，車站周邊的轉乘安排，包括新埔民生地下道的施作，以及沿線噪音改善也是許多里長關注的問題。捷運局表示，除了便利性以外，安全性是最優先的考量，而噪音也在持續量測，第二階段加強需要台北市捷運局發包施作，將持續追蹤。

▲ 板橋2020首場行動治理里長座談 聚焦肺炎防疫與民生建設。（圖／新北市政府提供）

▲ 板橋區第二場里長座談晚間展開，里長踴躍發言。

侯友宜11日上午前往新北環狀線視察轉乘接駁調整，指示因應大量人、車潮，需以民眾需求為優先，期盼能發揮公共運輸最大效能，而里長們給的建議，他也責成相關局處納入考量。

針對光華里內海砂屋重建一事，里長提到對該棟建物安全性的憂慮，城鄉局先回應目前43戶中已有41戶同意，預計三月初住戶代表將再次召開區分所有權人會議。侯友宜指示，安全不容忽視，在僅有2戶不同意的情況下，城鄉局應盡速評估內部結構，以及該案是否能比照東來大廈的拆除經驗，若情況許可也合乎法規，將強力介入協助居民。

另有關板橋區污水下水道用戶接管作業，侯友宜表示，板橋區的都會地區一定要優先施作，他也特別請託里長勤家走訪住戶；更強調，完成施工美化的後巷，不能再有二次違建出現，乾淨整潔的居家環境需要大家一起來守護。

11日晚間侯友宜再度到板橋區公所進行第二埸行動治理座談會，侯友宜表示，里長的建議都將一一列管，逐案討論解決，並叮嚀市府團隊，做任何事都要站在民眾的角度，讓市民有感，無論是制度規劃、政策執行至地方建設，都要傾聽基層聲音，為市民解決問題謀取最大福祉。

最後，侯友宜提到，在國家財政結構下，預算大餅有限，分到新北市的就只有這麼多，「巧婦難為無米之炊」，希望大家共體時艱，以同理心互相理解彼此，「市府做得到一定努力做好做全，暫時做不到的，也會向市民說清楚講明白」。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 板橋2020首場行動治理里長座談 聚焦肺炎防疫與民生建設。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜與局處研議須列管事宜，持續追蹤改善進度。

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