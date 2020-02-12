郝龍斌籲檢討「人頭黨員」：主席選舉的黨員連署都是虛偽連署

<br>

記者楊蕓／台北報導

國民黨12日舉辦黨主席政見會，副主席郝龍斌表示，國民黨組織再造的第一步就是改革形象，讓身為國民黨員有榮譽感，他也支持立委江啟臣所提出的建立APP數位黨部。此外，郝龍斌也說，他反對在任何選舉中間要給黨員連署，這是虛偽不實的連署，認為選舉期間入黨的人頭黨員也需要檢討。

郝龍斌表示，黨的組織再造，如何讓黨員有向心力是關鍵，如果形象不改、親中形象不改、守舊形象不改，改革再努力也沒用，他認為第一步就是改革國民黨形象，讓做為國民黨員有榮譽感。

郝龍斌表示，黨要與時俱進，用先進的科技從事改革再造，並表示他也支持設置APP黨部，節省成本外也能和年輕人對話接軌。此外，郝龍斌強調黨員忠誠度很重要，現在黨員數目是個問題，很多黨員是人頭黨員，他們有忠誠度嗎？因此黨的改革，這些人頭黨員是不是還需要存在，甚至每次到選舉才加進來的黨員，這些是不是中國國民黨黨員，這也要檢討，「主席選舉的黨員連署都是虛偽連署，這些也是改革的重點，未來還有沒有需要？」

郝龍斌強調，集體領導當然重要，但縣市首長有時間來中常會嗎，因此應該是黨主席要到縣市去建立溝通平台、到縣市請益，將年輕人才推薦到縣市政府，經過行政歷練讓他們成長，變成國民黨重要的力量，除了集體領導外，要公職掛帥，黨主席不是一言堂，縣市首長不容易做，但有民意基礎的立法委員縣市議員、年輕黨員，要有一定比例參與決策核心，了解黨的發展，「集體領導是老中青結合，都要有民意的歷練跟洗禮，這才叫作接地氣。」

▲國民黨主席補選政見會，郝龍斌 。（圖／記者屠惠剛攝）