「國民黨絕不是一言堂」　郝龍斌：黨的決策要共識決

記者張乃文／台北報導

國民黨12日下午2時舉行「109年主席補選政見說明會」，競爭新任黨主席的包括立委江啟臣及前副主席郝龍斌。郝龍斌在政見會總結，如果他當黨主席，「國民黨絕對不是一言堂」，重大決策透過對話進行討論、辯論而凝聚共識。他也談到近期的武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19），籲中國大陸能在這件事上釋出善意，藍綠及兩岸若不和解，台灣發展將會受到阻礙。

郝龍斌在結論環節中再次強調，若自己當選黨主席，國民黨絕對不會是一言堂，未來與重大決策相關會透過對話進行討論，而共識凝聚時，所有黨員也都必須貫徹，如有違反也會彰顯黨紀。另外，有關媒體提問兩岸議題，郝龍斌也說，國民黨核心理念就是捍衛中華民國憲法、台灣優先等，基本原則不變，而過去因為自私自利、一言堂等造成的問題不反省，國民黨也不會有希望，只是改革的同時不能忘本、黨格不能動搖。

郝龍斌提到，近期社會關注的武漢肺炎，與此同時，國民黨應該拋下在野黨的角色、放下意識形態對立，配合執政黨。他說，中國大陸疫情嚴重，希望對岸在協助處理疫情上「有些善意」，並喊話對岸，共同防疫不只是台灣共識，也是兩岸共識，籲對岸「放下政治」，讓台灣加入國際組織成為觀察員或更好的身分。他也說，「共同防疫」是國民黨當務之急，希望民進黨、共產黨要有善意，藍綠不和解、兩岸不和解，對於台灣發展會有阻礙。

▲郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）

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