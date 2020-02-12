「給予青年政治參與機會」　江啟臣：年輕人不是花瓶

記者羅婉庭／台北報導

針對帶領國民黨爭取年輕人支持的方法，立委江啟臣12日表示，給予青年政治參與機會，年輕人不是花瓶、樣板，必須給青年更多授權與信任。

江啟臣提出，第一、過去國民黨不是沒有討論如何吸引年輕人，或是討論讓更多年輕人加入國民黨，但難免讓人覺得國民黨把年輕人當樣板、花瓶。最根本的是黨內的組織改造、論述調整，是內在的改變而非外表。

第二、給予年輕人政治參與的部分。經由活動、議題發覺對政治工作有興趣的年輕人。其中，黨部工作中央與地方都有，民代系統39個委員數百的議員有多少助理缺需要年輕人幫忙，甚至15個執政縣市，可由黨中央提出氣動青年計畫。

江啟臣表示，黨內青年的政治任用，以授權、考評、競爭的方式進行，國民黨過去在人才方面沒有充分交流，人才流動網是國民黨必須要做的，包括國會系統、智庫，都應加入，「年輕人不是花瓶，要授權他、相信他，也請他拿出成績。」

另外，對於外界認為國民黨紅、黑派系整合完成，江啟臣說，沒想到黨主席選舉也有很多聯想，包括地方派系等等，對他來說，今天站出來參選黨主席，是自己的決定，既然決定了，代表的是個人意願與世代聲音，讓社會看到國民黨真的需要改革，能否當選，他要靠的是黨員，不是某位個人。

▲國民黨主席政見會，江啟臣受訪。（圖／記者屠惠剛攝）