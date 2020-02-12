江啟臣提3層面改造國民黨　若任黨主席「隔天就啟動改革」





▲江啟臣登記參選國民黨主席。（圖／記者羅婉庭攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨12日下午2時舉行「109年主席補選政見說明會」，由立委江啟臣、前副主席郝龍斌2人對決，分別闡述理念與願景。江啟臣提到，國民黨的重點是人才培育跟如何吸引年輕人認同，過去黨有一些負面形象，不論是買辦印象或親中等，都必須要改革，若自己擔任國民黨主席，隔一天就會立刻啟動改革作業。

江啟臣12日在結論部分中提到，國民黨世代交替是表面，人才培育跟吸引年輕人認同才是重點，否則根本沒有新世代可以交替，國民黨面臨的不是交替問題，而是人才斷層跟少子化問題，希望藉此改變、改造，讓更多年輕世代認同國民黨。

江啟臣說，國民黨過去有一些負面印象、陋習，不論是買辦或親中等，都必須改革，但也必須拿出態度跟方法，國民黨必須做一個利益的絕緣體，也就是想做生意的就去市場機制，不要混到政黨裡面，想搞政治就在黨內機器裡面，不要做生意，這是非常清楚的，他想社會各界都是用這個標準檢視國民黨。

江啟臣提到，兩岸關係條例裡面也有相關規範，但在未來改革裡面，應思考建立黨公職跟對岸交流的行為準則，避免過去被國民黨過去的親中負面觀感。此外，國民黨未來維繫在這次補選，面對各式各樣挑戰，應不計毀譽的進行改革和改造，不但要做一個稱職在野黨，也要贏回人民信任，這次他的參選目標，就是「KMT Redesign」，這是一個現代化的工程，必須重新打造理念的工程，需要大家一起。

「我對我們改造有信心，三大層面改造工作缺一不可！」江啟臣說，黨務改革、核心價值的論述更新、人才甄選與政策研發的機制，一環扣一環，這些改革工作勢必要同步啟動，相信自己擔任黨主席，在這一年兩個月時間，絕對可以讓這三大層面改革工作，包括：組織扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化等同步啟動。

江啟臣提到，有人質疑他在這一年多的任期做得到嗎？過去國民黨4年、8年、10年的，如果不做，那20年都不能做，但若想做，一天兩天就有辦法開始做，自己如果擔任黨主席，隔天就啟動改革動作。

江啟臣表示，面對眼前挑戰跟困難，這些改革沒辦法迴避，也不能逃避，不能讓台灣人民一再對國民黨失望，只有做好改革，才能讓國民黨成為年輕人選項，不只是選舉選項，更是他們的夥伴，唯有做好改革、改造工作，才能成為連結民意的樞紐，做好改革工作，才能讓國民黨永續發展，走像重返直政道路，希望大家勇敢改變國民黨，「唯有國民黨好，台灣才能更好，中華民國才能更好。」