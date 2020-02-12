顏寬恒接掌國民黨台中市黨部？主委顏文正：樂觀其成

▲如果顏寬恒接黨部主委，顏文正表示樂觀其成。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨主席將在3月7日改選，新主席出爐後接著才是各縣市主委異動，外傳有人建議尋求立委連任失利的顏寬恒接台中市黨部主委一職，勤走基層後4年再戰，大選後請辭待命的主委顏文正12日表示，這是個好主意，顏是個合適人選，他樂觀其成。

▲顏寬恒尋求立委連任失利。（圖／顏寬恒競總提供）

國民黨在總統大選慘敗後，黨內掀起一陣改革聲浪，前台北市長郝龍斌、立委江啟臣都登記參選主席，希望能帶領百年政黨新氣象，重返執政。

▲顏寬恒在臉書上的一張溪頭之行照片，吸引近萬人按讚。（圖／顏寬恒臉書）

台中市黨部主委顏文正表示，大選當晚得知慘敗後，他馬上請辭待命以示負責，至於日後是否留任或異動，全由新任主席通盤考量，不論新主席是誰，應該很快就會辦理交接，各縣市主委也會跟著調派，讓全黨進入戰鬥位置。

至於外傳有人點名顏寬恒接任主委一職，可利用其職務之便，勤跑台中基層，作為下次再戰的實力，顏文正表示，顏寬恒算是黨內青壯派的精英，不論為民服務或問政能力都深受肯定，是主委的合適人選，他樂觀其成。

選舉失利的顏寬恒的動態一直受到網友關注，一張在溪頭步道的照片就吸引近萬人按讚，網友們都希望他能好好充電、休息，日後才能更加服務大家，可見顏仍受到網友們高度期待。

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