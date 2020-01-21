中火增設機組將成全世界最大發電廠　顏寬恒諷民進黨：奪回寶座

▲顏寬恒嘲諷民進黨奪回全世界最大發電廠的寶座。（圖／顏寬恒臉書）

記者鄧木卿／台中報導

環保署環評審查會議通過中火增設燃氣機組後，引發中部一片反彈聲浪，不但台中市長盧秀燕表達強烈抗議，希望中央不要踐踏中部人的健康，立委顏寬恒也在臉書上嘲諷民進黨完全執政後，果然迎頭趕上，奪回寶座，原來中火原本是全世界第大發電廠，後來被內蒙古追上，如今增設2部機組後，發電量又重回第一了。

▲中火在增設2部燃氣機組後，再成為全世界最大的發電廠。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕上午在市政會議上，針對中火新增2部燃氣機組，卻不汰除老舊燃煤機組的決定，表達強烈抗議，她表示，為了中部人的健康和環境，希望中央政府不要和民意作對、踐踏中部人的健康，中央沒有給中部人新年禮物，卻給一個黑色的夢魘，市府絕不會妥協，會繼續奮鬥。

盧強調，市府主張中火機組要汰舊換新，是有科學根據的，中火新增建2部燃氣機組，裝置容量各約130萬瓩，合計260萬瓩，大概是現有燃煤機組的4.7部，換句話說，就算除役4部老舊機組，中火多了2部燃氣機組，還能夠多40萬瓩發電，如今中火強加2部機組，加上現有10部燃煤機組，將變成全世界最大的火力發電廠。

顏寬恒也在臉書發文嘲諷民進黨，「迎頭趕上、奪回寶座、重返榮耀」，為什麼是奪回寶座呢？因為中火原先是最大燃煤電廠，位在內蒙古的托克托電廠在2017年，新增2座660MW的超超臨界機組且商轉後，超越台灣的中火，成為世界第一大火力發電廠，現在民進黨輸人不輸陣，再加2部燃氣機組，繼續燒好燒滿，又重回冠軍寶座。

他還說，這就是民進黨完全執政後送給中部人的第一份大禮，而且好禮獎不完，一定會陸續開獎的。

準立委楊瓊瓔也表示憤怒，無法接受這樣的結果，全世界都在降載火力發電，只有台灣想盡辦法要將中火變成世界最大的火力發電廠，退步的能源政策是開環保倒車，環保團體也批評舊燃煤機組若僅轉備用而不實質除役，形同「變相擴建」，將導致空汙問題更嚴重。



楊更表示，未來將要求針對中火周邊縣市進行空氣污染相關的流行病學調查，中火已經啟用近30年了，火力發電量倍增，中部人對空氣汙染十分有感，因此必須進行國民健康的普查與追蹤，拒絕錯誤政策葬送市民健康。

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