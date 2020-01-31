連任失利「服務的心不變」　顏寬恒收4服務處保留沙鹿大本營

▲顏寬恒連任失利，將收掉4服務處，僅保留沙鹿大本營。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者李忠憲／台中報導

國民黨籍立法委員顏寬恒爭取連任失利，31日是任期最後一日，原有5個服務處的顏寬恒，除了保留沙鹿大本營的外，其他烏日、大肚、龍井、霧峰4服務處，也只營運到今天晚上，熄燈後將收起。這4區仍保留在地秘書，民眾若有需要服務仍可跟他們聯繫。

第十屆立法委員2月1日將到立法院報到，立委顏寬恒大選敗給空降的台灣基進黨陳柏惟，今天也是立委最後一天，外界也非常關心他的動向。

▲顏寬恒敗給台灣基進黨陳柏惟，與顏清標發表敗選演說。（圖／民眾提供）

顏寬恒說，有人認為他連任失利是受韓國瑜拖累，但他並不以為然。原因很多，不能全怪韓國瑜，是自己努力不夠。對於是否會再選，他會先沉潛一段時間，再對於4年後進行規劃。

顏寬恒是沙鹿起家，選區包含龍井、大肚、烏日、霧峰，上任後在各行政區都設有服務處，協助處理民眾問題。如今，顏寬恒無力再經營5個服務處，將只保留沙鹿服務處，其他4個今天晚上將收掉熄燈。

▲顏寬恒連任失利，妹妹顏莉敏將擔起服務地方重責大任。（圖／顏寬恒臉書）

其中，烏日服務處成立約13年，從顏清標擔任立委時就運作，顏寬恒也擔任7年，，經營十分深。來自各地的10多位志工，每週三志工日就會來協助民眾解決問題。許多志工得知服務處將熄燈，十分不捨，開工後就跑來服務處跟大家敘舊話家常。

顏寬恒服務處表示，雖然停掉4個服務處，但服務鄉親的心不變，這4個行政區將仍保有在地秘書，當地民眾如有需求，仍可以透過他們聯繫，再安排處理。

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