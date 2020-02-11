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減少損失與風險　桃園市府協助受疫情衝擊產業融資紓困

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▲「桃園市創業創新服務辦公室」，協助受疫情衝擊產業融資紓困。（圖／市府提供）

▲桃園市府整合「桃園市創業創新服務辦公室」功能，協助受疫情衝擊產業融資紓困。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新型冠狀病毒疫情延燒，對旅遊、航空、交通運輸、製造、電子等產業造成衝擊，面對疫情可能帶來的潛在損失與經營風險，中央研擬相關紓困方案，雖尚未拍板定案，然桃園市經發局已先整合「桃園市創業創新服務辦公室」功能，積極配合政府政策，投注專業顧問團隊，為中小企業提供即時、快速、精準的融資輔導服務。

▲「桃園市創業創新服務辦公室」，協助受疫情衝擊產業融資紓困。（圖／市府提供）

▲▼桃園市府整合「桃園市創業創新服務辦公室」功能，協助受疫情衝擊產業融資紓困。（圖／市府提供）

▲「桃園市創業創新服務辦公室」，協助受疫情衝擊產業融資紓困。（圖／市府提供）

市府經發局11日指出，桃園市工業產值居全臺之冠，產業聚落包括傳統產業至高科技產業，有不少桃園市企業也在中國設點或往來，因新型冠狀病毒疫情有高度不確定性，已影響臺商、甚至全球供應鏈，尤其臺灣製造業有很多原物料和零組件自中國進口，臺灣也出口很多原物料或零件到中國，若疫情沒有減緩，長此以往，恐怕會造成供應鏈斷鏈，帶來潛在損失與風險。

桃園市政府將協助臺商轉移產能，前一波臺商回流潮係因美中貿易摩擦所帶動，中國疫情可能也將帶動另一波臺商回流。桃園市政府目前已成立「臺商回流小組」整合中央及地方相關部會，協助排除投資障礙、開發產業園區提供企業投資需求。

截至2020年1月止，經濟部「投資臺灣三大方案」，臺商回流桃園市包括廣達電腦、亞旭電腦、迅得機械、合晶科技、景碩科技等55家知名企業，投資金額近2,005億，占臺商回流之投資總額近1/4，值此疫情衝擊之下，桃園市政府積極協助企業應對疫情挑戰。桃園市創業創新服務辦公室 (位於桃園市桃園區成功路三段１號，虎頭山創新園區B棟)

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