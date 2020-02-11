全力落實「應收盡收」！陸中央赴湖北指導：寧可床等人，不要人等床

▲武漢肺炎疫情嚴重。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

因應武漢肺炎疫情，大陸國家主席習近平下達重要指示，武漢市要對「四類人員」分類集中管理措施，全力以赴做到「應收盡收、不漏一人」。對此，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭11日強調，武漢市要加快增設床位，「寧可讓床等人，也不要讓人等床」。

綜合陸媒報導，武漢當地政府近日徵用校園、體育館等地來建造「方艙醫院」，以收治大量的感染病患。孫春蘭11日上午帶領中央指導組來到武昌區南湖街隔離觀察點，實地了解現場情況。她除了察看為患者準備的生活用品和醫療設施，並強調「要堅定不移落實應收盡收，加快增設床位並提高收治能力，寧可讓床等人，也不要讓人等床」。

此外，由於武漢亞心總醫院是港資三級綜合醫院，在院方得知武漢市病床緊張的情況後，主動提供近400張床位用於接治患者，孫春蘭表示讚賞和感謝，並指出「面對疫情，香港同胞與武漢人民攜手同心、並肩作戰，充分彰顯了中華民族強大的凝聚力和生命力。」

▲大陸國務院副總理孫春蘭。（圖／CFP）



據悉，2月9日起按照中國中央指導組要求湖北省將統一部署，2月9日晚間12點前，武漢市所有確診居家隔離患者實行集中管理，共分三級隔離。其中，「兩山」醫院及定點醫院為一級；方艙醫院為二級；部分酒店、學校為三級；其中一級、二級收容的為確診新冠狀病毒病患，一級隔離治療重症患者、二級隔離治療輕症患者，三級隔離密切接觸人群。

而武漢各社區也被要求進行四類人員的分類處理，四類人員分別為，確診新冠狀病毒病患、疑似新型冠狀病毒患者、無法排除新型冠狀病毒可能的發燒病患、與確診患者有密切接觸者，以上四類人員將做到「應收盡收」的工作。

武漢市直屬機關及國有單位統計，共有1萬6700名的幹部，皆已經前往疫情較重的社區，統一編入街道社區工作隊；而其他15個城區的地方機關共計有1萬7700名幹部，將以全覆蓋社區的方式進行防疫，總計約有3萬4000名幹部投入社區共同抗疫。

▲孫春蘭強調「寧可讓床等人，也不要讓人等床」。（圖／翻攝央視）



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