「開放陸配子女來台」被罵慘！陸委會急改3要件：未成年＋沒人顧＋父母在台

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會11日下午宣布，基於家庭團聚與人道考量，開放陸配與在中國大陸的子女持長期居留證或長期探親證12日起可以入境，但卻引來各界眾多批評。為此，陸委會晚間修正相關措施，改為只有未成年、在大陸親人無能力照顧，且父母皆在台者，才能提出入境申請，並於獲准予回台後，須居家檢疫14日。

陸委會表示，下午發布之原本長期居住台灣，目前因故滯留中國大陸之陸配子女入境管制政策，公布說明後，收到社會許多反應，基於因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情發展，防疫必須減少人員移動風險，考量人道精神並兼顧人員防疫管理，經相關機關會商並提報中央流行疫情指揮中心決定，重新修正這類子女入境管制措施。

▼陸委會主委陳明通出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）



陸委會指出，對於「國人與陸配所生的子女，原本即具有台灣合法居留身份，並且已經與父母在台灣共同居住生活、就學多年，過年期間隨同父母到中國大陸探親，因停航滯留者」，考量目前中國大陸疫情發展，為減少人員移動，仍不允許回台。

陸委會提到，但若為未成年子女，且在中國大陸親人無能力照顧，且父母皆在台者，才能向內政部移民署專案申請，經專案審查，再決定准駁，而准予回台者，須居家檢疫14天。

陸委會強調，基於防疫減少人員移動風險及人道考量，重新修正入境措施，後續並將視疫情發展，再作調整，檢討相關管理作為。

▼陸委會放寬陸配子女入境相關規定，引來罵聲。（圖／記者李毓康攝）

