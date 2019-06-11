ETC使用率未達標遭高公局裁罰4億　遠通電收二審仍免罰

▲遠通電收ETC使用率未達標，遭高公局裁罰4億元，二審仍判免罰。（圖／遠通電收提供）

記者吳銘峯／台北報導

遠通電收公司辦理高速公路電子收費系統（ETC），因ETC使用率未達標準，交通部高速公路局在2013年間，依照雙方簽約內容，倘未達標每日懲罰50萬元違約金的約定，對遠通電收裁罰4億2750萬元。遠通不服，起訴抗罰。一審判決遠通勝訴，案經上訴，高院二審11日仍判決遠通勝訴，不需罰錢。可上訴。

第二代高速公路電子收費系統在2004由遠東集團旗下的遠通電收公司得標，遠通電收一開始使用奧地利公司EFKON的紅外線系統。使用者需要在車上安裝車上單元（OBU），並須向遠通電收購買e通卡儲值一定之金額，OBU必須插入e通卡方能使用；在通過收費站時讓收費門架自動扣款，如果OBU的電池容量不足，則收費站自動啟動拍照存檔，做為日後提醒裝機用補繳通行費。

但OBU使用率不高，遠通電收遂發展第三代系統，也就是目前使用的無線射頻辨識（RFID）系統，使用者改為在車上黏貼電子標籤（eTag），收費門架則配合國道轉換為計程收費，改為安裝在交流道前後的主線車道上，這種設計比國際慣用在交流道出入口設置的方式精簡許多。此套系統已於2012年後開始全面使用。

但即便啟用新系統，高公局與遠通電收的契約中，約定使用率需達65％以上，若未達標則每日裁罰50萬元的懲罰性違約金。由於一開始遠通電收並未達標，高公局也多次發函遠通電收，最後高公局稱遠通電收自2011年4月15日起至2013年8月16日止，共計違約855天，開罰4億2750萬元懲罰性違約金。

遠通電收不服，提出訴訟，案件最後由台北地方法院審理。台北地院更一審於去年10月間判決高公局敗訴，遠通電收不須罰錢。高公局上訴，高等法院二審11日宣判，仍認定高公局裁罰無理，駁回高公局上訴，遠通電收不需罰錢。可上訴。

