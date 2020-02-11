未取得身分證又單獨扶養3名子女　印尼籍新住民生活陷困頓

▲屏東縣東港警分局新園分駐所警員李昭慶偕同當地慈善會與志工捐贈現金及日常生活物質協助給許婦，讓許家人感到窩心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

印尼籍許姓新住民，因先生入獄，且還未取得國民身分證，賺取微薄收入，獨自扶養3名子女，屏東縣東港警分局新園分駐所警員李昭慶獲悉，主動關懷並偕同當地慈善會與志工捐贈現金及日常生活物質協助，讓許家人感到窩心。

嫁來台灣的45歲印尼籍許姓婦人，設籍新園鄉，先生因案入獄，目前租屋在東港鎮的公寓，尚未領有國民身分證件，育有2女1子，長女就讀高職，次女及長子分別就小6及小3，僅靠一人工作賺錢養家，收入有限，難以維持家計，又必須負擔兒女的教育學雜生活費，導致家庭經濟生活陷入困境。

李昭慶除主動關懷，更聯繫偕同慈愛慈善會由理事長方崑崙致贈慰問金新台幣1萬6000元及物資等，並通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理馬上關懷急難救助通報，協助處裡家庭變故生活紓困措施。



東港警分局長劉清俊表示，社會上有諸多弱勢家庭需要關心，李員積極推動警察服務工作，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及結合善心人士關懷轄區弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，充分展現警察溫馨助人的形象，值得肯定。

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