寵物雪貂「毛毛」愛玩走失 　枋警巡邏發現循線送回團圓

記者陳崑福／屏東報導

一隻掛有項圈的雪貂在屏東縣枋寮鄉中山路五岔路口徘徊，籠子還散落一旁，被枋寮警方執行巡邏勤務的員警發現，研判飼主不小心掉落，由於該處車水馬龍，交通流量相當大，擔心該貂遭車輛誤撞受傷，因此先帶回派出所，調閱監器找主人未果，詢問村長，終於找到飼主，讓飼主一顆原本著急的心終於定了下來。

▲屏東縣枋寮警分局枋寮派出所警員鄭彥奇找到雪貂陳姓飼主，趕緊連絡帶回，讓飼主很感動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲飼主在枋寮大小事貼出急尋雪貂貼文。

日前枋寮分局枋寮派出所警員鄭彥奇執行巡邏勤務時，在枋寮鄉中山路，五岔路口，看到一隻掛有項圈的雪貂來回徘徊，趨近察看，見雪貂極為親人，籠子又散落一旁，因鄭員自身有飼養寵物，研判應是有人飼養的寵物貂不慎走失，擔心遭車輛誤撞受傷，於是先將其帶回派出所。

返回派出所後，鄭員心想雪貂的主人必定心急如焚，雖已接近下班時間，仍積極調閱監視器，希冀能快速找到雪貂的主人幫助其返家，然經多方詢問及調閱監視器後未能有結果，便趕緊至村長家詢問碰碰運氣，恰巧村長稱有民眾不久前才向他反映自家的寵物雪貂走失，並PO文於網路上協尋。



鄭員上轄內各社群網站爬文，果真發現有民眾在「枋寮在地大小事上」PO文：「哈囉！急尋偷溜的雪貂，在水底寮第一名檳榔攤！」，員警比對臉書相片中雪貂的特徵及尋獲地點，確認為陳姓女子所不見的雪貂毛毛，趕緊私訊給PO文的陳姓女子，該民眾向警方表示是雪貂貪玩自己走失，心急如焚之際，PO文協尋，所幸員警熱心幫忙，才能迅速找回所愛。

枋寮警方呼籲，很多寵物是主人的精神寄託，若家中有飼養寵物建議可請獸醫幫忙植入晶片，辦理寵物登記，以免被當成流浪動物，寵物遺失時也才能很快尋回寵物。

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