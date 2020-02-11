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全國各級學校配合防疫寒假延長　新北警保護少年工作不打折

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▲ 全國各級學校配合防疫寒假延長 新北警保護少年工作不打折。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 全國各級學校配合防疫寒假延長，新北警保護少年工作不打折。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應全國各級學校配合「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫需要而延後開學，新北市政府警察局為維護學子在寒假延長期間的人身安全，分別於2月10日、18日，規劃全新北市同步實施「少年保護查察勤務」及「校外聯合巡查勤務」，加強保護青少年，防制偏差行為及維護社會治安。

為展現保護青少年安全決心，新北市警察局於10日結合市政府教育局校安室、少年輔導委員會人員，並配合刑警大隊外勤隊、警犬隊、保安警察大隊霹靂小組及交通警察大隊、少年隊、婦幼隊等組合優勢警力前往板橋地區青少年易群聚治安熱點及特定場所實施威力掃蕩。

▲ 全國各級學校配合防疫寒假延長 新北警保護少年工作不打折。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北警保護少年工作不打折，展現保護青少年安全決心。

警察局指出，經統計2019年青少年無照駕駛發生交通事故計753件，且青少年無照駕駛及改裝車輛製造噪音情形頻傳，為維護青少年人身安全，保障民眾夜間安寧，也同步進行防制危險駕車及違規改裝機車、噪音車稽查，規劃於新北市各聯外道路及橋樑規劃路檢點強力取締。

警局少年隊表示，這次勤務規劃執行重點，除了青少年經常容易群聚、滋事場所外，為了防止青少年濫用藥物事件發生，亦將轄內可容納多人房型之複合式汽車旅館及易聚集開PARTY場所，列為清查目標，另針對青少年深夜在外遊蕩及吸菸、喝酒或無照駕駛等偏差行為，於2月25日學校開學前都會持續加強勸導取締，確保國家未來主人翁安全，並還民眾舒適安寧的夜晚。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 全國各級學校配合防疫寒假延長 新北警保護少年工作不打折。（圖／記者郭世賢翻攝）

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