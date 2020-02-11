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落實行動治理力拚市民有感　侯友宜連續2場板橋里長座談傾聽民意

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▲ 落實行動治理力拚市民有感 侯友宜連續2場板橋里長座談傾聽民意。（圖／新北市民政局提供）

▲ 落實行動治理力拚市民有感，侯友宜連續2場板橋里長座談傾聽民意。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜11日與板橋區126位里長分別於下午及晚間辦理2場座談會，行動治理一區跑過一區，接地氣作法受里長肯定。板橋為典型都會區，電纜地下化、UBIKE設置、地下道工程及鄰長服務等17項提案都是會中討論焦點。侯友宜表示，做任何事都要站在民眾的角度，讓市民有感。

東丘里長張家維表示，板橋中山路二段90巷前的電線桿，日前傾斜近30度，建議調整為電纜地下化作業，再不處理恐致生安全疑慮。對此，經發局表示，板橋區現為市府第1階段執行電纜地下化政策的行政區，將就三民路2段、文化路2段、板城路、大觀路1、2段及干城路等6路段，長約8.54公里，計255支電桿地下化之規劃，邀集相關單位研議。東丘里長反應的路段雖不在內，不過已先與里長排定下周會勘，盡速解決里長問題，並強化里內配電設備及防災韌性。

▲ 落實行動治理力拚市民有感 侯友宜連續2場板橋里長座談傾聽民意。（圖／新北市民政局提供）

▲ 板橋為典型都會區，電纜地下化、UBIKE設置、地下道工程及鄰長服務等17項提案都是會中討論焦點。

另外，有關提升鄰長服務能量議題，民政局長柯慶忠表示，「新北2萬2371位鄰長，穩定性高且熟悉里鄰，是本市潛藏的在地力量」，市府今年推行行動里鄰長專案，平日除加強鄰長專業知能及服務經驗交流外，也正逐步建置數位化里鄰訊息平台，要讓市政宣導一步到位，打造全方位在地服務。

另外，聯翠里長吳麗梅所提「新建新埔民生地下道」意見，捷運局表示，新北捷運環狀線已通車，位於民生路三段西側週遭九個里里長連署要求，里民穿越該路至新埔民生站搭乘捷運的需求大幅增加，考量民眾過馬路安全及疏散交通，闢建新埔民生地下道有其必要性並輔以電梯及電扶梯以利方便使用，以降低行人穿越通道事故及解決交通壅塞。未來在施工上，安全絕對為第一考量，並做好施工監測及防護，讓民眾搭乘環狀線更安全。

侯友宜進一步指示，「做任何事都要站在民眾的角度，讓市民有感」，無論是制度規劃、政策執行以至地方建設，各局處都要謙虛傾聽基層聲音，解決市民真正需求才是施政重點。

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