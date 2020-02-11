▲ 視察捷運環狀線轉乘接駁交通調整，侯友宜：讓公共運輸發揮最大效能。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應捷運環狀線第一階段通車，新北市政府針對環狀線各站周邊接駁轉乘交通進行改造。市長侯友宜11日前往板橋、景安站視察，他表示，這次巡視的重點是環狀線周邊，包括公車及YouBike轉乘過程是否順暢，檢討哪些地方還可以修正，讓公共運輸發揮最大效能。

侯友宜表示，捷運站周邊轉乘接駁交通是否便捷，影響民眾是否願意使用大眾運輸的關鍵因素；捷運環狀線共有6個車站與台北捷運系統串連，其中環狀線板橋站與景安站分別與板南線、中和線的交會站，如何因應大量的轉乘接駁人、車潮為當務之急。

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侯友宜指出，交通局已在環狀線板橋站鄰近的文化路設置公車專用道，以分流公車、機車，降低事故風險；另為讓民眾有完善的接駁運輸，在各車站的公車站位、uBike站、計程車排班區、臨時停車區也做了妥適調整和設置，包括景安站除了既有景安板南YouBike 站，交通局又於去年12 月底新增1站，因應大量轉乘人潮的需求。

交通局長鍾鳴時表示，交通局已於1月14日起在景安站外的景平路（景平路241巷－南山路）雙號邊路段實施機車退出騎樓措施，民眾反應良好，停車秩秩序大為改善，因此因應環狀線通車後湧入轉乘的人、車潮，將自2月20日起擴大於單號邊實施機退。

交通局並於捷運景安站外的臺64線橋下闢建環狀線B區及C區2處機車停車場，提供303格機車停車位（含7格身障機車停車位），做為替代停車空間，並預定3月1日起收費營運。另外，針對公車族關切的捷運接駁公車，除了捷運982先導公車在環狀線通車後完成階段性任務，取消尖峰免費搭乘優惠外，交通局正密切觀察統計918、930、933等路線重疊度高的公車，其各時段載客量和民眾需求，鍾鳴時強調，會把民眾的需求做為調整的優先考量，以提供市民安全、便捷的交通服務，並讓公共運輸發揮最大效能。

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