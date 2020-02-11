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「我OK你先領」發酵？他發現路上「戴口罩的人變少」　網揭原因：已緊繃了

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▲新型冠狀病毒疫情肆虐，引起民眾恐慌、搶購口罩。（圖／資料照）

▲2周前幾乎每個人都有戴口罩，現在路上有戴的變少了。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

雖然藥局每天排隊買口罩的人潮還是落落長，但對比2周前大家口罩包緊緊不敢拿下來的景象，路上似乎越來越多人沒戴口罩，有網友就針對此現象提出疑問，「到底是真的因為相信政府說的『我OK，我不戴』，還是買不到口罩乾脆就不戴了呢？」

原PO在PTT表示，武漢肺炎至今仍未找到解藥，甚至各國感染人數都在一天天增加，人民應該要更小心才對，怎麼反而沒有一開始疫情爆發時那麼謹慎，「路上戴口罩的人明顯少了很多，大概只剩下5～6成吧。」

請繼續往下閱讀...

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩搭公車。（圖／記者林敬旻攝）

▲健康的人在密閉空間、大眾運輸工具才要戴。（示意圖／記者林敬旻攝）

網友表示，不是大家開始掉以輕心，而是之前買的口罩都快用完了，現在限制7天只能買2片，大家都省著用，「庫存都用完，循環使用到緊繃了吧」、「因為買不到，所以乾脆不戴」、「因為口罩不夠了，懂？」、「因為買不到啊，要留著看醫生跟搭大眾運輸用，平時就算了。」

除了買不到口罩所以沒戴以外，不少人也了解到正確觀念，健康的人在人少、開放場合不必戴口罩，所以原PO才會覺得路上戴口罩的人變少了，其實公車上、密閉場所還是很多人戴，「路上本來就很多人沒戴，重點是密閉空間」、「捷運還是有8成，路上不用戴吧」、「我ok你先領，加上眾醫師的呼籲得到效果」、「戶外人不多的時候是真的可以不用啦。」

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